Как язык тувинцев завёл ВСУ в огневой мешок под Херсоном Одно из преимуществ Армии России — её многонациональный характер. Тувинцы и буряты позволяют организовывать хитрые и смертельные ловушки, выбраться из которых украинские военные не могут. 60135 60135 Работа связистов ВС РФ по перехвату переговоров противника. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Карта спецоперации на Украине

Одним из самых кровавых эпизодов "наступления" ВСУ на Херсон стала попытка "прорыва" украинской армии до села Сухой Ставок. В последние дни августа по поводу Сухого Ставка не было определённости, и даже некоторые российские публицисты писали, что противник продвинулся на несколько километров к населённому пункту, перебросив туда 20 танков и десяток БМП. Украинские пропагандисты начали радоваться раньше времени: было опубликовано несколько сообщений, что село взято, а ВСУ закрепляются в километре от ВС РФ. Но в первых числах сентября стало понятно, что ничего подобного не происходило в принципе.

Больше всех отличился американский Институт изучения войны (ISW), аналитики которого поторопились сообщить мировому сообществу, что оборона Армии России уничтожена в "неустановленных населённых пунктах" под Херсоном, а у российских военных перебои со связью. ISW давно не считается авторитетом в прогнозах и аналитике, но в случае с провальным наступлением на Херсон он и вовсе стал жертвой дезинформации, появившейся из ниоткуда. Причём сработал испорченный телефон: сначала на "дезу" клюнул Киев, затем растиражировал фейк на весь мир.

Солдаты Вооружённых сил Украины с автоматами. Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

До момента наступления село Сухой Ставок в ВСУ считали серой зоной, которая находится частично под контролем российских десантников. Если верить косвенным данным, полученным от пленных украинских военных, сначала была запущена информация, что это село, а также ряд прилегающих к нему деревень оставлены ВС РФ. Однако подразделения ВСУ, двинувшиеся на захват территории, были разбиты на полпути.

Потери Украины в 2022 году, или Огневой мешок

Во время рывка к Сухому Ставку случилось то, что случалось с ВСУ ещё в 2014 году: передовые подразделения попали в огневой мешок и, оставшись без связи, не смогли предупредить основные силы. На первый взгляд, это простая тактика, но она требует точности исполнения и слаженности действий. Тогда результат будет впечатляющим. Тактика создания огневых мешков устроена нехитро: противнику оставляют небольшой коридор якобы для прорыва, он туда заходит, завозит свою технику, докладывает, что операция продвигается успешно. В этот момент горловина огневого мешка замыкается, а по оказавшемуся внутри противнику работает артиллерия.

Огненный дождь лился на головы украинских военных с 26 августа по 2 сентября. Это уже напоминало не уверенное наступление, а эпизод из Ветхого Завета, известный как Содом и Гоморра. Так назывались города, на которые Господь излил потоки серы и огня, не найдя там пятидесяти праведников, необходимых для спасения городов, погрязших в пороке. Но если в библейских городах были стены и укрытия, то местность под Сухим Ставком представляет собой чистое поле, и спрятаться там негде. Когда противник попытался укрыться в ближайшей лесополосе, российская артиллерия достала его и там.

Боевая работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Апогей провала украинской армии пришёлся на ночь с первого на второе сентября, когда российские авиация и артиллерия сработали в треугольнике Терновка – Лозовое – Костромка. К утру Костромка была очищена, а поля вокруг Сухого Ставка — перепаханы и превращены в одну большую братскую могилу. Стало понятно, что ликвидация Андреевского плацдарма — вопрос ближайшего времени. После трёх суток российская артиллерия уничтожала остатки подразделений ВСУ, успевшие перебраться на правый берег реки Ингулец.

Контрнаступление ВСУ на Херсон

По сообщению Минобороны РФ от 4 сентября, в ходе спецоперации ВС РФ на Украине разведка противника столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. На самом деле это не только тувинский феномен, но и бурятский. Как известно, в Армии России служат представители этих национальностей, и они вносят большой вклад в успех СВО.

В чём же заключается "тувинский феномен"? Дело в том, что ВСУ хорошо понимают русский язык, ведь он, как бы ни твердила киевская пропаганда, для них родной. И радиоперехваты на русском они читают как открытую книгу. Но стоит только начать общаться по радиосвязи на тувинском или бурятском, как противник впадает в ступор. Ни слова непонятно, а из контекста ничего извлечь не получается, потому что языки данных народностей — всё равно что белый шум для постороннего. Когда по оба конца радиосвязи тувинцы, любой радиоперехват бессмыслен, а осваивать тувинский у украинцев, в силу объективных причин, времени нет. Это непростая задача и для мирного времени.

Работа связистов ВС РФ по перехвату переговоров противника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Тувинцы и буряты уже давно работают связистами в зоне спецоперации. Впервые, согласно имеющимся данным, "тувинский феномен" был замечен в ходе взятия Красного Лимана 23–27 мая. Той операцией руководил Михаил Теплинский, через некоторое время назначенный главкомом ВДВ. Успех операции был обеспечен за счёт спайки российской разведки и тувинских связистов. Для киевской пропаганды, подтрунивавшей некоторое время над тем, что в спецоперации с российской стороны задействованы малые народности — буряты, калмыки, тувинцы и другие, шутки кончились. Это приобрело ещё большую наглядность сейчас, после абсолютного провала ВСУ под Херсоном.

Ликвидация большей части херсонской группировки ВСУ также не обошлась без тувинских переговоров по рации. По некоторым данным, тувинские наводчики корректировали работу авиации и артиллерии около реки Ингулец, куда ВСУ активно перебрасывали подкрепление для прорыва вглубь обороны Российской армии. Во многом благодаря именно их работе прорыв не состоялся, а по противнику был нанесён упреждающий удар. Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что объявлять цифры по окончательным потерям ВСУ ещё рано: значительное количество военных, наёмников и бойцов территориальной обороны ещё лежат в украинских полях. По предварительным подсчётам российских военных под Херсоном, попытка атаковать и попадание в огневой мешок стоили ВСУ пяти полноценных полков, считая убитых и тяжелораненых.

— Нам сказали, что русские отступают, и попросили сходить глянуть, как обстановка. Казалось, что ангелы на нашей стороне. Но, когда я поднялся на холм, они уже были там. Я был ранен, мне удалось откатиться к своим, но это было только начало. Дальше был настоящий ад. Худший ад войны, — рассказал репортёрам The Times один из пациентов госпиталя, представившийся украинским солдатом Александром.

Однако будет ошибкой считать, что "тувинский феномен" — ноу-хау последних месяцев. За этим стоит более чем полувековой опыт. В мае 1943 года тувинцы были зачислены в состав 25-го отдельного танкового полка, в РККА они использовались также в качестве пулемётчиков, а затем и в качестве связистов. И уже тогда командование поняло, какое это даёт преимущество. Гитлеровцы называли тувинцев "чёрной смертью". При этом отмечается, что тувинцы, как и другие малые народы, не сдавались в плен, чем и удивляли фрицев, до этого считавших их варварами, у которых нет ни принципов, ни чести. Точно так же до поры до времени они думали о русских. ВСУ в этом плане недалеко ушли от немцев тех времён. Политолог, военный эксперт Александр Перенджиев отмечает, что ВСУ наступают на те же грабли, что и вермахт 80 лет назад.

Чем хороши национальные формирования: во-первых, они более сплочённые, во-вторых, они между собой будут общаться не на русском языке. Даже могут в открытый эфир выходить, о чём-то друг с другом говорить, а на той стороне все знают в основном русский язык, а какой-нибудь удмуртский, калмыцкий, тувинский — не знают Александр Перенджиев Политолог, военный эксперт

Когда закончится спецоперация на Украине

Точно так же, как западное информационное пространство взорвало сообщение о "наступлении" ВСУ, теперь его наводняют сообщения о колоссальных потерях украинской армии. Только теперь это документально подтверждено. Ещё 1 сентября корреспондент газеты Wall Street Journal посетил военный госпиталь на юге Украины, куда свозили раненных под Херсоном. Затем туда приехали журналисты французского издания Le Monde, которые узнали шокирующие подробности из первых уст, взяв интервью у уцелевших бойцов, а также у заведующего отделением интенсивной терапии.

По словам украинских военных, они действительно заходили в посёлки, якобы оставленные Армией России, и тут же попадали в огневую ловушку. По словам главврача больницы, которую посетил журналист The Times, только к ним поступило 200 раненых, и жизни большинства украинских военных висят на волоске. Вероятно, что подсчёт реальных потерь ВСУ — работа на ближайшие годы, и сейчас, в пекле конфликта, просто не до неё.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Почему у ВСУ сорвалось наступление под Херсоном? 0 Всё решила российская артиллерия Тувинские и бурятские связисты — вот решающий фактор Всё вместе Свой вариант

Авторы Сергей Андреев