Что на самом деле произошло с украинским "контрнаступлением" на Херсон К подготовке и проведению украинского наступления на Херсон много вопросов. В информационном пространстве оно идёт уже второй месяц, но в реальности не может сдвинуться с мёртвой точки. 46230 46230 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Днём 29 августа телеканал CNN сообщил о готовящемся ответном ударе ВСУ. Один из американских чиновников, давший комментарий CNN, поделился, что контрнаступление вот-вот начнётся, потому что разведка донесла, что Российская армия развернула в области меньше сил и техники, чем собиралась. Американская сторона заявила, что контрнаступление будет включать в себя комбинацию воздушных и наземных операций. И буквально через несколько часов информационное пространство, в первую очередь соцсети, взорвалось от сообщений о начавшемся контрнаступлении ВСУ на южном направлении.

Ряд украинских телеграм-каналов написали о том, что ВСУ начали масштабное контрнаступление под Херсоном. О начале боёв за город даже заявил заместитель начальника Одесской ОВА Мацулевич, однако позднее свою публикацию он удалил. Руководитель объединённого пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о "начале наступательных действий по многим направлениям на юге". Наконец, агентство Reuters со ссылкой на украинские источники написало "о начале долгожданного контрнаступления с целью отвоевать территорию на юге, захваченную российскими войсками".

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В самых разных украинских источниках можно было наблюдать весь спектр эмоций, включающий в себя истерику, триумфальные победоносные настроения, эйфорию на грани сумасшествия, реваншистские надежды, обилие ненависти и русофобии. Судя по всему, контрнаступление действительно состоялось, правда, в основном в виртуальном пространстве. Плюс, увы, обстрелы мирных граждан — привычная практика ВСУ.

— Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует, — отреагировал на новость замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день 2022 года

По сообщению члена Общественной палаты Александра Малькевича, который сейчас находится в Херсоне, всё с точностью до наоборот от того, что пишет украинская пропаганда.

— В районах населённых пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозёрки и Зелёного Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают его при огневой поддержке артиллерии и авиации, — отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

По данным военных экспертов, ВСУ контролируют всего 1% Херсонской области, нормальных плацдармов для наступления, тем более столь полномасштабного, о котором захлёбываются паблики, нет. Их слова подтверждает и официальная информация Минобороны России.

Фото © Getty Images / John Moore

В ведомстве отметили, что попытка ограниченного наступления стоила ВСУ 26 танков, 23 боевых машин пехоты, двух штурмовиков Су-25. Во время попытки наступления погибло 560 украинских военных.

— В понедельник в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери, — добавили в Минобороны РФ.

Наступление провалилось

Если внимательно изучить хронологию событий, то можно обнаружить, что всё происходящее — очередная шумиха, поверх которой просматривается битва ВСУ против мирного населения на освобождённых территориях.

— В это же время обозлённое украинское командование без разбора бьёт по населённым пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода "Заря" в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в селе Шляхово, — констатирует член Общественной палаты Александр Малькевич.

В результате шумиха есть, взрывы есть, но по факту это новый маскарад, разыгранный украинской стороной. Примерно так же развивался инцидент с пограничным столбом в Харькове, произошедший в мае. Напомним, в тот раз бойцы ВСУ вместе с представителями теробороны выкопали пограничный столб и водрузили его в "чистом поле" для создания видимости выхода украинских войск к территории РФ, к Белгородской области. Сами "артисты" были обнаружены и накрыты огнём российской артиллерии, в результате чего четыре человека погибли, а трое получили ранения. Вскоре после провокации был уволен глава СБУ Харькова Дудин. Потеряв пост, он сам в деталях описал постановочный характер мероприятия.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

По мнению ряда экспертов, новости о так называемом контрнаступлении делаются с целью оправдать поставки вооружений для ВСУ.

— Под это дело, чтобы доказать, что ВСУ на что-то способны, военно-политическое руководство решило начать "победоносное" наступление на нескольких участках фронта на Херсонском направлении, — отметил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Интересно, что в этот же день в Интернете всплыл довольно саркастичный пост боевика ВСУ Владимира Регеша, который заявил о том, что украинское командование лжёт, рассказывая о бесконечных победах.

— Приятно поражён тем, что мы повсюду "побеждаем", ежедневно "освобождаем" города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем, — иронически прокомментировал происходящее боевик ВСУ Владимир Регеш.

Провальная контратака ВСУ стала второй в списке самых крупных военных неудач Украины с 24 февраля. В конце мая ВСУ уже пытались провести контрнаступление под Херсоном. Мероприятие готовили несколько недель, однако после начала движения боевые группы украинских военных потеряли несколько сотен человек и свыше 20 танков.

Фото © Getty Images / Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency Почему контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось? 0 О нём было известно заранее Не рассчитали силы Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев