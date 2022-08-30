ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Что на самом деле произошло с украинским "контрнаступлением" на Херсон

К подготовке и проведению украинского наступления на Херсон много вопросов. В информационном пространстве оно идёт уже второй месяц, но в реальности не может сдвинуться с мёртвой точки.

Опубликовано 29 августа 2022, 21:40
46230
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Днём 29 августа телеканал CNN сообщил о готовящемся ответном ударе ВСУ. Один из американских чиновников, давший комментарий CNN, поделился, что контрнаступление вот-вот начнётся, потому что разведка донесла, что Российская армия развернула в области меньше сил и техники, чем собиралась. Американская сторона заявила, что контрнаступление будет включать в себя комбинацию воздушных и наземных операций. И буквально через несколько часов информационное пространство, в первую очередь соцсети, взорвалось от сообщений о начавшемся контрнаступлении ВСУ на южном направлении.

Ряд украинских телеграм-каналов написали о том, что ВСУ начали масштабное контрнаступление под Херсоном. О начале боёв за город даже заявил заместитель начальника Одесской ОВА Мацулевич, однако позднее свою публикацию он удалил. Руководитель объединённого пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о "начале наступательных действий по многим направлениям на юге". Наконец, агентство Reuters со ссылкой на украинские источники написало "о начале долгожданного контрнаступления с целью отвоевать территорию на юге, захваченную российскими войсками".

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В самых разных украинских источниках можно было наблюдать весь спектр эмоций, включающий в себя истерику, триумфальные победоносные настроения, эйфорию на грани сумасшествия, реваншистские надежды, обилие ненависти и русофобии. Судя по всему, контрнаступление действительно состоялось, правда, в основном в виртуальном пространстве. Плюс, увы, обстрелы мирных граждан — привычная практика ВСУ.

Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует, отреагировал на новость замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.

Куда двинется Армия России после захвата Благодатного под Николаевом
Куда двинется Армия России после захвата Благодатного под Николаевом

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день 2022 года

По сообщению члена Общественной палаты Александра Малькевича, который сейчас находится в Херсоне, всё с точностью до наоборот от того, что пишет украинская пропаганда.

— В районах населённых пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозёрки и Зелёного Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают его при огневой поддержке артиллерии и авиации, — отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

По данным военных экспертов, ВСУ контролируют всего 1% Херсонской области, нормальных плацдармов для наступления, тем более столь полномасштабного, о котором захлёбываются паблики, нет. Их слова подтверждает и официальная информация Минобороны России.

Фото © Getty Images / John Moore

Фото © Getty Images / John Moore

В ведомстве отметили, что попытка ограниченного наступления стоила ВСУ 26 танков, 23 боевых машин пехоты, двух штурмовиков Су-25. Во время попытки наступления погибло 560 украинских военных.

В понедельник в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери, — добавили в Минобороны РФ.

Политолог высмеял Киев за фейки о "наступлении" на Южном направлении
Политолог высмеял Киев за фейки о "наступлении" на Южном направлении

Наступление провалилось

Если внимательно изучить хронологию событий, то можно обнаружить, что всё происходящее — очередная шумиха, поверх которой просматривается битва ВСУ против мирного населения на освобождённых территориях.

В это же время обозлённое украинское командование без разбора бьёт по населённым пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода "Заря" в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в селе Шляхово, — констатирует член Общественной палаты Александр Малькевич.

В результате шумиха есть, взрывы есть, но по факту это новый маскарад, разыгранный украинской стороной. Примерно так же развивался инцидент с пограничным столбом в Харькове, произошедший в мае. Напомним, в тот раз бойцы ВСУ вместе с представителями теробороны выкопали пограничный столб и водрузили его в "чистом поле" для создания видимости выхода украинских войск к территории РФ, к Белгородской области. Сами "артисты" были обнаружены и накрыты огнём российской артиллерии, в результате чего четыре человека погибли, а трое получили ранения. Вскоре после провокации был уволен глава СБУ Харькова Дудин. Потеряв пост, он сам в деталях описал постановочный характер мероприятия.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

По мнению ряда экспертов, новости о так называемом контрнаступлении делаются с целью оправдать поставки вооружений для ВСУ.

Под это дело, чтобы доказать, что ВСУ на что-то способны, военно-политическое руководство решило начать "победоносное" наступление на нескольких участках фронта на Херсонском направлении, отметил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Интересно, что в этот же день в Интернете всплыл довольно саркастичный пост боевика ВСУ Владимира Регеша, который заявил о том, что украинское командование лжёт, рассказывая о бесконечных победах.

Приятно поражён тем, что мы повсюду "побеждаем", ежедневно "освобождаем" города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем, — иронически прокомментировал происходящее боевик ВСУ Владимир Регеш.

Провальная контратака ВСУ стала второй в списке самых крупных военных неудач Украины с 24 февраля. В конце мая ВСУ уже пытались провести контрнаступление под Херсоном. Мероприятие готовили несколько недель, однако после начала движения боевые группы украинских военных потеряли несколько сотен человек и свыше 20 танков.

Как российские "прыгающие мины" сорвали атаку ВСУ на Херсон
Как российские "прыгающие мины" сорвали атаку ВСУ на Херсон
https://static.life.ru/publications/2022/8/29/1488277072277.4753.jpg

Фото © Getty Images / Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency

Почему контрнаступление ВСУ на Херсон провалилось?

0
BannerImage
Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!