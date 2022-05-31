Как российские "прыгающие мины" сорвали атаку ВСУ на Херсон Оглавление Провал ВСУ под Херсоном — самая обсуждаемая тема в Интернете сегодня Карта боевых действий на Украине: что случилось под Херсоном? Боевик "Неудержимые", или Почему сорвалось наступление Противовертолётные мины ВСУ провалили контрнаступление под Херсоном, которое готовили несколько недель, потеряв несколько сотен человек и свыше 20 танков. Во всём винят командование и "неизвестное российское оружие". 107720 107720 Коллаж © LIFE. Фото © "Рособоронэкспорт"

Провал ВСУ под Херсоном — самая обсуждаемая тема в Интернете сегодня

29 и 30 мая ряд официальных лиц Украины сообщили, что на протяжении последних двух суток украинские военные предприняли две попытки контрнаступления на херсонском (или бериславском) направлении, которые уже успели назвать "атакой обречённых". Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ничего хорошего из этой атаки не вышло.

Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой Кирилл Стремоусов Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Положение ВСУ на разных фронтах складывается в единую картину, по которой ясно видно, что противник выдохся и уже давно не может нормально пойти в контратаку. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что на стороне ВСУ воюют резервисты, испытывающие нехватку в технике и внятном командовании.

Дальше будет ещё меньше сопротивления, если уже сейчас самые боеспособные, по сути, лучшие силы противника терпят поражение. Каждая новая неудача бьёт по моральному духу ВСУ Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

30 мая сдавшийся в плен танкист ВСУ Владислав Богданчук подтвердил информацию о том, что никто на той стороне уже не хочет воевать и идут в атаку лишь "из-под палки". "Мне сказали, что я буду танкистом. А я не хотел, я никогда не был танкистом. Я вообще не хотел идти в бой", — рассказал пленный. Командование ВСУ имело на этот счёт своё мнение и поставило перед неопытным бойцом ультиматум: "Захочешь жить — научишься стрелять". "Дали лишь два раза попробовать выстрелить", — пожаловался Богданчук.

Карта боевых действий на Украине: что случилось под Херсоном?

Вечером 28 мая ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции под Давыдовым Бродом. Сообщается, что противник готовил операцию по меньшей мере две недели, сосредоточив на правом берегу Днепра живую силу, численно в два раза превосходящую российских военных на том направлении.

Российская разведка вскрыла план ВСУ заранее, благодаря чему украинская армия лишилась своего главного и единственного преимущества. В результате украинскую батальонно-тактическую группу заманили в "огневой мешок", а потом уничтожили. В итоге, по предварительным подсчётам, ВСУ потеряли более 200 человек убитыми плюс несколько десятков солдат, которых не удалось идентифицировать. Также ВСУ потеряли почти 20 единиц бронетехники: танки, БТР, бронетранспортёры, БМП.

Боевик "Неудержимые", или Почему сорвалось наступление

Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Как отмечают военные эксперты, украинская сторона в ходе неудачного контрнаступления могла потерять и больше, радиус поражения уходит в глубину выдвижения ВСУ — левый берег реки Ингулец, а там уже никто не считал, сколько они потеряли. В Херсоне, как и в случае с островом Змеиным, украинцы делали ставку на внезапность, и точно так же ожидания их не оправдались, обернувшись полным провалом. 29 мая ВСУ пытались взять реванш. Сначала безуспешно работала украинская артиллерия, пытаясь подавить российские позиции. Второй акт "атаки обречённых" начался вечером — в 22:30. Противник предпринял попытку прорваться сразу с двух направлений — с Криворожского (из района Апостолово) и с Давыдова Брода, то есть с севера и запада. К операции ВСУ привлекли четыре батальона, но полноценного контрнаступления не вышло — в этот раз бой закончился, практически не успев начаться.

Выжившие украинские военные стали рассказывать, что Россия применила некое секретное оружие высокой точности. На самом деле контратаку батальонов ВСУ остановили "прыгающие" ПТКМ-1Р, или противокрышевые мины. Они так называются, потому что в первую очередь уничтожают крышу танковой башни или корпус. Ранее Минобороны обнародовало видео , в котором показало, как работают такие "прыгающие" (сейсмические) мины. Серийное производство оружия было развёрнуто ещё в 2020 году.

Такие мины могли превратить танки противника в груду металлолома без особого труда — заряда одной ПТКМ-1Р достаточно для того, чтобы пробить не менее 70-мм танковой брони. Принцип действия ПТКМ-1Р заключается в том, что сначала сапёры оставляют мину с расставленными восемью "лепестками" и четырьмя акустическими датчиками в нужном месте (от 5 до 50 метров от вероятного маршрута движения танков или другой вражеской техники), после чего отходят с данного участка, а мина через определённый промежуток времени встаёт на боевой взвод.

От установки до активации режима боевой готовности, или "сторожевого режима", проходит шесть минут. "Мина-сторож" анализирует колебания грунта, что позволяет ей точно рассчитывать координаты цели. Дальность сканирования пространства — до 250 метров. Главная особенность "прыгающих" мин — их избирательность. Устройство не срабатывает, если рядом проезжает гражданский автомобиль или ходят люди. Мина активируется, только если в специальном датчике "набирается" несколько признаков достоверности цели: давление на грунт, звук, колебания, амплитуда движения и так далее.

Мина ПТКМ-1Р оборудована специальными датчиками и, исходя из характера шума и вибрации грунта, поражает только ту бронетехнику, информация от которой соответствует заданным параметрам. Удар по бронетанковой технике наносится с верхней полусферы при прохождении её на расстоянии до 50 метров от места установки мины.

Судя по всему, украинская бронетехника была загнана на участок, в котором заблаговременно удалось установить специальные ловушки. Официального подтверждения этой информации нет, но украинские военные говорят о "внезапных ударах" без характерного для авиации воя и рёва двигателей.

Конструкция ПВМ состоит из опорной платформы с так называемыми стабилизирующими лепестками. С их помощью и закрепляется боезапас. При транспортировке лепестки находятся в вертикальном положении, при постановке на дежурство лепестки переводятся в горизонтальное положение. Опорная платформа оснащена поворотным блоком с крепежом системы наведения и боевой части. В течение трёх месяцев мина работает в штатном режиме, затем включается режим самоуничтожения. США пытались создать свою противовоздушную мину SIAM, но на испытаниях всё и закончилось, проект был закрыт из-за нехватки средств на развитие второстепенных программ. Свои мины есть у Болгарии (AHM-200-1, AHM-200-2, 4AHM-100) и у Австрии (Hirtenberger HELKIR). У Украины нет ни противокрышевых, ни противовоздушных мин, поэтому привычное для российских военных оружие кажется им каким-то невозможным "злым чудом".

Противовертолётные мины

Противовертолётная установка. Фото © vpk-news.ru

В России есть аналогичные мины, предназначенные для уничтожения вертолётов. Специального названия у них нет, они именуются просто — ПВМ, или противовертолётная мина. По документам это кумулятивная неуправляемая мина направленного поражения. Она предназначена для выведения из строя низколетящих целей на скорости до 360 км/ч. Устройство срабатывает в полусфере радиусом 150 метров. Активированная ПВМ выпускает ударное ядро со скоростью до 2500 м/с, а боевые элементы фактически разрезают фюзеляж вертолёта или любого другого крупного объекта в воздухе. Как и уникальная противотанковая мина, ПВМ срабатывает, исходя из совокупности признаков. Даже крупная птица активировать её не сможет. Для того чтобы произошёл взрыв, необходим источник звука и теплового излучения определённой мощности, характерный для самолёта или вертолёта. Сначала определяется приблизительное расстояние цели по шуму, потом включается инфракрасный датчик и уточняется направление. Затем на цель производится наведение боевой части, после чего высокоскоростное ударное ядро выстреливает по цели.

Если цель не вошла в зону поражения, а затем удалилась более чем на один километр, система снова переходит в режим ожидания. У России есть также мина "Бумеранг", определяющая шум вертолёта на расстоянии до 3,2 километра и запускающая боевое ядро после многоступенчатой идентификации.

Фото © ТАСС / AP Photo В чём причина срыва атаки ВСУ на Херсон? 0 Плохо продумали детали Не обеспечили секретность Плохое обеспечение Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков