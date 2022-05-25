5 подразделений ВСУ, сдавших позиции на Украине в самый ответственный момент Эти подразделения считались элитными, однако после бегства с поля боя почётные звания у них могут отобрать. 66583 66583 Фото © Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Армия Украины — численность, состав и застарелые проблемы

24 мая представитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страны ЕС согласовали четвёртый транш на военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Однако эксперты по безопасности считают, что эти деньги могут раствориться в карманах чиновников "тем или иным образом". Под иным образом понимается умение украинских властей перенаправлять потоки вооружения вместо фронта в другие каналы. От такого метода управления войсками страдают все, прежде всего — подразделения на передовой. Собеседники Лайфа из ДНР и ЛНР отмечают, что по мере продвижения Российской армии вглубь территории Украины доля современного вооружения стремительно падает.

Во время проведения первого этапа спецоперации, боёв близ Донецка, Луганска, Мариуполя и других стратегически важных городов, до 70% всех трофеев приходилось на противотанковые ракетные комплексы Javelin, NLAW, Carl Gustaf, AT-4 и Panzerfaust 3. Однако по мере приближения ВС РФ к Северодонецку эта цифра начала уменьшаться и сейчас состав вооружения, оставленного ВСУ, делится в пропорциях 60 на 40 с перевесом в пользу советских образцов. Больше всего оружия западного производства, по данным собеседников Лайфа, ожидается в населённых пунктах Северодонецк, Лисичанск, Славянск, Краматорск и Бахмут. Однако для подразделений ВСУ, размещённых в Донбассе, ситуация становится только хуже.

115-я бригада территориальной обороны

115-я отдельная бригада территориальной обороны из Житомира забила тревогу одной из первых. Подразделение, собранное ещё в 2018 году, оказалось одним из самых небоеспособных в составе оперативного командования "Север" украинской армии. После того как Армия России продавила укреплённые районы ВСУ на северо-западном направлении, соединение понесло крупные потери. По имеющейся информации, заменить бригаду на передовой свежими силами командование обещало ещё в марте, однако своих обещаний генштаб ВСУ не сдержал. Жалобы на отсутствие современного оружия и боеприпасов не доходили до Киева, и тогда украинские военные решили обратиться к руководству страны напрямую. Те, кто решил не ждать разгрома и уничтожения, сдались в плен: только за два дня к силам ЛНР вышли не менее 50 бойцов 115-й бригады. Однако Киев таких жестов не оценил: остатки бригады, отступившие от Северодонецка, были объявлены дезертирами, арестованы и помещены в СИЗО № 6, где находятся до сих пор.

71-я егерская бригада

Рядовые и офицеры этого подразделения ВСУ также записали своё обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру обороны Валерию Залужному. В нём военные пожаловались, что на передовой нет ни современного оружия, ни боеприпасов, и отметили, что офицеры, находящиеся на местах, либо исчезают с поля боя в самый ответственный момент, либо принимают решения, которые "стоили подразделению десятков жизней".

Также в 71-й егерской бригаде жалуются, что воевать эффективно подразделение не может с самого начала "Операции Z": командование не обеспечивает им прикрытие, на передовой нет бронемашин, "о наличии бронетранспортёров и танков все давно забыли", а на всю бригаду есть лишь пять миномётов, которые не всегда исправны. Солдаты на камеру спрашивают, как они могут сражаться, если про них никто даже не помнит. Помимо вооружения и помощи военные просили прислать к ним военного следователя и прокурора, поскольку приказы на проведение боевых действий отдаются устно и без должного оформления.

57-я бригада ВСУ

57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Кости Гордиенко — одно из первых подразделений, сформированных для карательных акций в Донбассе. Первые потери формирование понесло ещё в 2014–2015 годах, однако после начала "Операции Z" бригада фактически раскололась надвое. Часть бойцов сложила оружие и перешла на сторону ЛНР в первые сутки специальной военной операции на Украине. Остатки 57-й бригады ещё в начале мая попали в огневой мешок на северо-западе.

Ситуация для бригады ВСУ, брошенной командованием на произвол судьбы вместе с танковой ротой 17-й бригады ВСУ, становится всё более критической. Попытки достучаться до Генштаба Украины по официальным каналам результатов не принесли, поэтому о спасении бойцов 57-й бригады начали просить их жёны. Со слезами на глазах женщины просят спасти своих мужей и сыновей и "не допустить второго Мариуполя". Источники Лайфа в ЛНР отмечают, что слёзные просьбы командование ВСУ игнорирует. Фактически после сдачи первых подразделений бригады 24 февраля начало развиваться наступление армии ЛНР, остановить которое ВСУ не может до сих пор. Из-за трусости украинских военных в окружении может оказаться примерно десять тысяч человек.

36-я бригада морской пехоты ВСУ

Бригада морской пехоты под командованием полковника Владимира Баранюка отвечала за оборону Мариуполя. Однако одной допущенной ошибки хватило, чтобы Российская армия рассекла подразделение надвое: при отходе к береговой линии несколько батальонов сбежали в сторону комбината "Азовсталь". Другие подразделения, включая несколько групп морского спецназа 503-го батальона, остались на территории металлургического комбината имени Ильича. Оттуда полковник Баранюк и группа из 50 морпехов попытались сбежать в ночь с 11 на 12 апреля, но были обнаружены спецназом ДНР. Рота морпехов была уничтожена, а полковник Владимир Баранюк попал в плен, где рассказал о том, что оборона Мариуполя была фактически провалена неумелым командованием нацгвардии, а сами морпехи "не сделали ни одного пуска из "джавелина". Вместе с комбригом в плен попал и начальник штаба 36-й бригады ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков.

Видео © Грамоты Ярослава

93-я отдельная механизированная бригада

Тактическое соединение в составе сухопутных войск Украины — одно из формирований, благодаря трусости и непрофессионализму которого Российской армии удалось значительно продвинуться вглубь территории страны. Несмотря на то что пропагандистские телеграм-каналы ВСУ и ЦИПсО постоянно приписывают бригаде "Холодный яр" мифические подвиги, подразделение находится на грани разгрома. Фактически 93-ю ОМБР пришлось формировать заново: значительные потери она понесла ещё в 2014 году, когда ВСУ пытались удержать терминалы донецкого аэропорта. В первый котёл "Операции Z" соединения "Холодного яра" попали ещё в середине апреля. Когда в ответ на просьбы вытащить их из огневого мешка на славянском направлении командование приказало "воевать или умереть", опытные офицеры написали отказ от боевых действий и дальнейшего прохождения службы. Остальные части подразделения были практически полностью уничтожены Российской армией на изюмском направлении, близ села Заводы.

По сведениям собеседников Лайфа из ДНР, некоторых офицеров бригады "Холодный яр" в ближайшее время ожидает трибунал, а соединение может быть расформировано и переподчинено — вместо командования "Восток" его направят в командование "Север", а за позорные решения командиров обычных солдат могут определить на самые опасные участки фронта.

Почему подразделения ВСУ бегут с поля боя? 0 Осознали, что могут умереть. Не хотят выполнять приказы. Не хватает смелости воевать.

Авторы Сергей Андреев