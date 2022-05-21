Какие нацбаты Украины Российская армия будет выслеживать после сдачи в плен "Азова" После капитуляции националистического полка "Азов" в Мариуполе и фактического разгрома этого соединения Нацгвардии на юге Украины многие подразделения радикального толка пересмотрят свою тактику. 50128 50128 Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Полк "Азов" в Мариуполе уничтожен

20 мая Минобороны России сообщило, что "территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена". В военном ведомстве отметили, что подземные сооружения, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Российских вооружённых сил.

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Последняя группа националистов и военнослужащих 36-й бригады морской пехоты из 531 человека сдалась в плен днём.

Так называемый командир нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Другие вооружённые люди — "пресс-секретарь" полка "Азов" Станислав Паламар и командир морпехов майор Сергей Волына также сдались в плен.

О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, говорится в сообщении Минобороны.

Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината "Азовсталь", сдаются в плен. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Националистические подразделения в армии Украины — численность, состав, дислокация

Подавляющее большинство националистических батальонов Украины были созданы в МВД и подчинены Национальной гвардии. Чтобы понять, с кем Российской армии придётся иметь дело в ближайшем будущем, нужно изучать националистов в географической последовательности — так, как движутся по территории Украины Российская армия, силы ЛНР и ДНР. Мариупольский "Азов" в расчёт можно уже не принимать, но боевая задача после его разгрома становится легче лишь частично.

Первый в списке — полк специального назначения "Днепр-1" (организация, запрещённая на территории Российской Федерации). Приказ о его создании 14 апреля 2014 года подписал тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а финансирование осуществлялось компаниями и фондами олигарха Игоря Коломойского. Почти сразу после этого националисты были заброшены на юго-восток страны для проведения карательных акций. Первым командиром батальона был экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Береза. В начале апреля Российская армия уничтожила штаб и место базирования батальона "Днепр" крылатой ракетой "Калибр". По некоторым данным, применение высокоточного вооружения позволило сократить численность полка на 100 человек.

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Второе подразделение, которое может попасть в окружение к российским войскам в Рубежном, — добровольческий батальон "Донбасс" (организация, запрещённая на территории Российской Федерации). Это подразделение появилось практически одновременно с "Днепром-1" в апреле 2014-го. На его базе было собрано несколько рот спецназа, а само формирование позднее переименовали в 46-й отдельный батальон спецназначения "Донбасс – Украина", подчинённый 54-й мотопехотной бригаде ВСУ. Фактически это один из первых и самых вооружённых нацбатов в структуре украинской армии. Его численность составляет порядка 600 человек. Местами базирования для этого подразделения изначально были выбраны Краматорск и Славянск. Действующий командир — подполковник Александр Полищук.

Батальон имени Шейха Мансура. Одно из самых радикальных формирований в составе группировки украинских войск на территории Донбасса и Центральной Украины. Несмотря на громкое название, все командиры высшего звена в подразделении имеют украинское гражданство. 5-й отдельный батальон подразделения базируется в Днепропетровской области, базы других подразделений расположены в Харьковской области, а также между Купянском, Северодонецком и Рубежным. Действующий командир — Муслим Чеберлоевский.

22-й батальон территориальной обороны Харьковской области. Существует с апреля 2014 года. Одно из подразделений, ранее действовавших в районе Луганска в роли особого карательного отряда. После завершения первой фазы "Операции Z" формирование понесло большие потери, поскольку действовало в одних порядках с 92-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Теперешняя численность оценивается примерно в 200 человек.

Бывший доброволец ЛНР, ветеран СОБРа Игорь Чернышев отметил, что это подразделение отличалось особой жестокостью, однако не умело воевать даже с численным преимуществом.

У них очень высокий процент "самострелов" был. Люди не хотели служить, наносили себе увечья, травмы, чтобы поскорее убраться из Донбасса. Большое количество грабежей совершали. Это не военные, не служивые люди. Было такое ощущение, что их понабирали из уголовников, записали в войска и дали оружие Игорь Чернышев Бывший доброволец ЛНР, ветеран СОБРа

21-й батальон территориальной обороны "Сармат". Сформирован в мае 2014 года. Одно из самых малочисленных, плохо вооружённых и неэффективных подразделений. В 2014-м и 2015 году члены этого формирования бежали с поля боя в полном составе, выходя из окружения. Формально батальон входит в структуру 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Последнее известное местоположение — Доброполье, ДНР.

24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" (организация, запрещённая на территории Российской Федерации). Сформирован в мае 2014-го. Входит в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады — элитного подразделения ВСУ. Бойцы "Айдара" известны особой жестокостью по отношению к раненым — в начале июня 2014 года после боя с силами ДНР и ЛНР в районе Счастья расстреливали раненых ополченцев. После начала "Операции Z" бывший заместитель командира батальона Денис Мурыга попытался въехать в Россию под видом беженца, однако был задержан на границе с Ростовской областью и 18 мая доставлен в суд. Последнее известное местоположение — Павлоград, Днепропетровская область. Действующий командир — Евгений Пташник.

Фото © ТАСС / ZUMA / Igor Golovniov

По словам бывшего снайпера, капитана запаса Анатолия Кутьянова, значительное количество айдаровцев появилось в Донбассе после того, как в Дебальцевском котле едва не сгинул другой националистический полк — "Киевская Русь".

Все, кому удалось выйти, вылечились, получили какие-то награды даже за выход и потом снова служить пошли. Моё мнение такое: им зря дали выйти восемь лет назад. Некоторые могут сейчас по второму кругу, как полковник Баранюк, в плен попасть Анатолий Курьянов Ветеран спецназа, снайпер, капитан запаса

37-й батальон территориальной обороны Запорожской области. Сформирован 29 августа 2014 года. Входит в состав 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. 28 февраля часть подразделения была уничтожена на подступах к Мариуполю, остатки подразделения отступили на "Азовсталь" вместе с полком "Азов". По некоторым данным, батальон потерял до 90% личного состава. Действующий командир — Александр Лобас.

Иностранные наёмники на Украине

Список всех националистических батальонов в составе силовых структур Украины можно продолжать ещё долго — в нём несколько десятков самых разных подразделений. Одна большая их часть долгое время была сосредоточена в Донбассе, и, по сути, все они выполняли те же функции, что и разгромленный на "Азовстали" полк "Азов". Проблема практически всех украинских подразделений из представленного списка состоит в том, что они (действуя как в составе ВСУ, так и самостоятельно) на момент начала второй фазы "Операции Z" находились на так называемом "огненном пятачке" — строго по линии наступления Российской армии и сил ДНР.

На этом участке боевых действий в 2014-м и 2015 году едва не похоронили всю донбасскую группировку ВСУ, поэтому, чтобы не повторять ошибку восьмилетней давности, подразделения националистов спешно отступили для перегруппировки и пополнения боезапаса в район Северодонецка. Но укрыться в этом районе не получилось — 18 мая подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что освобождение Северодонецка перешло в решающую стадию и бои уже ведутся на подступах к городу. Выйти к остаткам подразделений ВСУ на юго-запад уже невозможно — городские районы с этого направления уже контролируют Луганские вооружённые силы.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР осматривает один из опорных пунктов ВСУ. Фото © ТАСС / Река Александр

По некоторым данным, планирование обороны и руководство этой группой украинских военных осуществляли американские инструкторы, бывшие офицеры сухопутных войск армии США и другие "контракторы" из Канады, Франции, Бельгии и Нидерландов. В том числе американец Джозеф Уорд Кларк. Группу Кларка, по некоторым данным, накрыли высокоточным боеприпасом "Краснополь". При осмотре позиций кроме него в штабе, расположенном на заводе "Краситель", были найдены тела ещё шестерых иностранцев. Все они, по некоторым данным, граждане США.

С учётом того что боевики националистических батальонов проходили подготовку по программам США и НАТО на Яворовском полигоне и активно участвовали в межвидовых учениях, офицеры с ультраправой идеологией могли быть специально поставлены на командирские должности всех подразделений первого и второго эшелонов, в задачи которых входит максимально агрессивная оборона против наступающих российских войск. Однако тесного контакта с зарубежными инструкторами не вышло — собеседники Лайфа в ЛНР и ДНР отмечают, что есть данные о "самовольных и несогласованных с иностранными консультантами" тактических решениях, в результате которых националистические формирования могут попасть сначала в окружение, а потом и в плен. Все точки над "i" будут расставлены совсем скоро: как только кольцо окружения вокруг Северодонецка и Рубежного сомкнётся, бежать этим подразделениям будет некуда.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав Почему националисты и ВСУ начали сливаться в единые подразделения? 0 Чтобы убить как можно больше гражданских Чтобы не дать продвинуться Армии России Чтобы оттянуть время для поставок оружия Западом Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев