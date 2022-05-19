Почему командиры высшего ранга не спешат выходить с "Азовстали" Оглавление План побега с "Азовстали" Части тела под названием "Азовсталь" Все на "Азовстали" сдались, но командиры ещё не вышли Операция "Азовсталь", или Последний патрон гарнизона Пока раненые рядового состава остатков 36-й бригады и полка "Азов" выходят на поверхность, командиры ВСУ и самые одиозные националисты опасаются подниматься из подземелья. 102496 102496 Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

План побега с "Азовстали"

Прошедшие сутки на заводе "Азовсталь" прошли под знаком завершения многонедельной осады. Заблокированные на комбинате боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. За прошедшие 24 часа сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего, по сообщениям Минобороны России, с 16 мая сдались в плен 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещён в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Автобусы со сдавшимися украинскими военнослужащими выезжают с территории завода "Азовсталь" в сопровождении российских военных. Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA

Военных, ещё способных двигаться самостоятельно, доставляют в СИЗО города Еленовка. Сам город после начала разоружения и сдачи в плен заблокированных на "Азовстали" украинских военных армия Незалежной обстреляла минимум два раза. Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский отметил, что с наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили: только за 18 мая сдались 785 человек.

"Смотрю на это дело... Вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. И всё это боеспособные, которые вчера ещё воевали с нами". Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" ДНР

Утром 18 мая руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что командиры самого высокого звена с завода "Азовсталь" пока не вышли. Вероятно, они руководят процессом сдачи в плен. Однако опытные военные уверены, что они могут уничтожать следы пребывания националистического полка "Азов" и тянут время.

Части тела под названием "Азовсталь"

В подвалах "Азовстали" могут находиться сразу несколько украинских офицеров, непосредственно руководивших боевыми действиями запертого на заводе гарнизона.

Первый и самый известный — подполковник Денис Прокопенко с позывным Рэдис. В самом начале окружения Мариуполя он публиковал много видео, в которых утверждал, что "враг будет разбит" и "Украина либо смерть". После того как положение отброшенных к морю украинских воинских формирований стало безвыходным, Прокопенко обвинял в дезертирстве своих сослуживцев, в том числе комбрига 36-й бригады морской пехоты ВМСУ Владимира Баранюка, захваченного в плен при попытке прорваться с территории завода имени Ильича.

Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС/АР

Второй известный командир "Азова" — лейтенант Станислав Паламар с позывным Калина. Фактически он был пресс-секретарём полка националистов с первого дня окружения на "Азовстали" и докладывал о стремительно ухудшавшемся положении украинской армии. Именно он заявлял о "сотнях уничтоженных танков" в Мариуполе, хотя официального подтверждения этим потерям не было даже с украинской стороны.

Третий и не особенно медийный офицер — полковник Денис Шлега. Фактически он отвечал за оборону Мариуполя и командовал частями армии, в том числе силами 503-го батальона морской пехоты Украины и частями 36-й бригады. От него же западная аудитория узнала, что положение запертых в подвалах украинских военных близко к критическому. Шлега первым заявил, что на территории заблокированного российскими военными завода "Азовсталь" в Мариуполе находится около 600 раненых бойцов ВСУ и Нацгвардии.

Четвёртый и тоже непубличный офицер — командир 105-го батальона территориальной обороны из Волновахи полковник Евгений Фоменко. Его подразделения, по некоторым данным, стали отступать на территорию комбината "Азовсталь" одними из первых, нарушив прямой приказ командования.

Пятый офицер, присутствие которого не подтверждено среди пленных, — командир 23-го отряда морской охраны капитан 1-го ранга Николай Сыринский. По некоторым данным, он отвечал за "интеграцию подразделений с зарубежными специалистами". Проще говоря, контролировал контакты военных инструкторов и атташе с офицерами на местах.

Шестой офицер, при командовании которого части 36-й бригады ВМСУ фактически слились с полком "Азов", — майор Сергей Волына. Он принял на себя командование подразделениями уже после того, как стало известно, что группа его непосредственного командира — комбрига Баранюка — попала в засаду на выходе из промзоны завода имени Ильича и была уничтожена. Его присутствие среди пленных также не подтверждено.

Все на "Азовстали" сдались, но командиры ещё не вышли

17 мая командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что все выходы на поверхность, ранее заблокированные подразделениями ДНР и Российской армией, начали откапывать с другой стороны. После этого заточённые в подвалах стали стягиваться к мосту. С него с носилками в руках и последними остатками провизии сдавшиеся двигались в сторону автобусов и карет скорой помощи, приготовленных заранее. Однако военные специалисты призывают не торопиться с выводами. По мнению бывшего командира группы спецназа майора Виктора Шварца, противник может готовить провокацию.

Нельзя достоверно сказать сейчас, что всё пройдёт гладко. Сдача в плен — это только часть процесса. Неизвестно ещё, как будут сдаваться командиры. Судя по информации, никто процессом выхода не руководит, а это значит, что в подвалах, где был штаб "Азова", могут жечь секретные документы или готовить подрыв биолаборатории, о существовании которой говорят с 2018 года. После того как все с этого завода выйдут, его нужно будет обыскать и досмотреть. И на этом этапе нашим нужно быть особенно аккуратными Виктор Шварц Командир группы спецназа МВД, майор запаса

Операция "Азовсталь", или Последний патрон гарнизона

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Помимо шестерых офицеров, данные которых приведены выше, в подвалах "Азовстали" могут находиться и зарубежные военные. Кем и для чего эти якобы наёмники, а на деле, вероятно, кадровые офицеры армий НАТО были доставлены в Мариуполь, — большая загадка, и выяснить это хотят не только следователи, но и специалисты разведок всего мира.

За сутки до начала масштабной сдачи в плен командир азовцев Прокопенко опубликовал видео, в котором говорил о некоем сложном решении, направленном на сохранение жизни личного состава. Однако командир националистического формирования в составе Нацгвардии и его коллеги из ВСУ, СБУ, пограничной службы, подразделения "Корд" и другие офицеры до выхода на поверхность могут и не дожить. Не исключено, что они заранее просчитали все вероятные сценарии и приготовили для себя и своих коллег по одному — последнему — патрону. Так это или нет, станет ясно в ближайшие несколько суток.

Подавляющее большинство личного состава сдались в плен, и у тех, кто остался, не так уж много вариантов. Первый — спокойно выйти с белым флагом и сдаться, второй — попытаться прорваться за периметр, пока войска заняты приёмом раненых, третий — устроить кровавую провокацию, например обстрелять коридор для раненых из миномётов, как уже бывало не раз, и погибнуть от ответного огня. Есть и четвёртый вариант — сидеть в подземельях и дальше. Правда, об эффективной обороне в таком случае никакой речи идти уже не будет, поскольку сил у азовцев будет слишком мало.

Ситуация осложняется тем, что точных данных, кто остался внутри и в каком состоянии находятся эти люди, пока нет. Некоторые из вышедших на поверхность пленных слишком слабы, чтобы давать показания на месте, — для того чтобы спасти им жизнь, их экстренно отправляют в больницы. Однако как только они начнут говорить, ситуация будет постепенно проясняться. Вероятно, в ближайшие несколько дней станет понятно, кто из наёмников не пожелал сдаваться и находится ли внутри генерал армии США Роджер Клотье – младший.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак Какие секреты выдадут сдавшиеся в плен военные Украины? 0 Где размещается биолаборатория Где прячется генерал армии США Как пытались сбежать командиры "Азова" Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев