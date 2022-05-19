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Почему командиры высшего ранга не спешат выходить с "Азовстали"

Оглавление
План побега с "Азовстали"
Части тела под названием "Азовсталь"
Все на "Азовстали" сдались, но командиры ещё не вышли
Операция "Азовсталь", или Последний патрон гарнизона

Пока раненые рядового состава остатков 36-й бригады и полка "Азов" выходят на поверхность, командиры ВСУ и самые одиозные националисты опасаются подниматься из подземелья.

Опубликовано 18 мая 2022, 21:40
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Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

План побега с "Азовстали"

Прошедшие сутки на заводе "Азовсталь" прошли под знаком завершения многонедельной осады. Заблокированные на комбинате боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. За прошедшие 24 часа сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего, по сообщениям Минобороны России, с 16 мая сдались в плен 959 человек, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещён в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Автобусы со сдавшимися украинскими военнослужащими выезжают с территории завода "Азовсталь" в сопровождении российских военных. Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA

Автобусы со сдавшимися украинскими военнослужащими выезжают с территории завода "Азовсталь" в сопровождении российских военных. Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO GUERRA

Военных, ещё способных двигаться самостоятельно, доставляют в СИЗО города Еленовка. Сам город после начала разоружения и сдачи в плен заблокированных на "Азовстали" украинских военных армия Незалежной обстреляла минимум два раза. Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский отметил, что с наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили: только за 18 мая сдались 785 человек.

"Смотрю на это дело... Вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. И всё это боеспособные, которые вчера ещё воевали с нами".

Александр Ходаковский

Командир батальона "Восток" ДНР

"Смотрю на это дело... Вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. И всё это боеспособные, которые вчера ещё воевали с нами".
"Смотрю на это дело... Вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. И всё это боеспособные, которые вчера ещё воевали с нами".

Утром 18 мая руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что командиры самого высокого звена с завода "Азовсталь" пока не вышли. Вероятно, они руководят процессом сдачи в плен. Однако опытные военные уверены, что они могут уничтожать следы пребывания националистического полка "Азов" и тянут время.

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Части тела под названием "Азовсталь"

В подвалах "Азовстали" могут находиться сразу несколько украинских офицеров, непосредственно руководивших боевыми действиями запертого на заводе гарнизона.

  • Первый и самый известный подполковник Денис Прокопенко с позывным Рэдис. В самом начале окружения Мариуполя он публиковал много видео, в которых утверждал, что "враг будет разбит" и "Украина либо смерть". После того как положение отброшенных к морю украинских воинских формирований стало безвыходным, Прокопенко обвинял в дезертирстве своих сослуживцев, в том числе комбрига 36-й бригады морской пехоты ВМСУ Владимира Баранюка, захваченного в плен при попытке прорваться с территории завода имени Ильича.
Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС/АР

Вывоз сдавшихся украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС/АР

  • Второй известный командир "Азова" — лейтенант Станислав Паламар с позывным Калина. Фактически он был пресс-секретарём полка националистов с первого дня окружения на "Азовстали" и докладывал о стремительно ухудшавшемся положении украинской армии. Именно он заявлял о "сотнях уничтоженных танков" в Мариуполе, хотя официального подтверждения этим потерям не было даже с украинской стороны.
  • Третий и не особенно медийный офицер — полковник Денис Шлега. Фактически он отвечал за оборону Мариуполя и командовал частями армии, в том числе силами 503-го батальона морской пехоты Украины и частями 36-й бригады. От него же западная аудитория узнала, что положение запертых в подвалах украинских военных близко к критическому. Шлега первым заявил, что на территории заблокированного российскими военными завода "Азовсталь" в Мариуполе находится около 600 раненых бойцов ВСУ и Нацгвардии.
  • Четвёртый и тоже непубличный офицер — командир 105-го батальона территориальной обороны из Волновахи полковник Евгений Фоменко. Его подразделения, по некоторым данным, стали отступать на территорию комбината "Азовсталь" одними из первых, нарушив прямой приказ командования.
  • Пятый офицер, присутствие которого не подтверждено среди пленных, — командир 23-го отряда морской охраны капитан 1-го ранга Николай Сыринский. По некоторым данным, он отвечал за "интеграцию подразделений с зарубежными специалистами". Проще говоря, контролировал контакты военных инструкторов и атташе с офицерами на местах.
  • Шестой офицер, при командовании которого части 36-й бригады ВМСУ фактически слились с полком "Азов", — майор Сергей Волына. Он принял на себя командование подразделениями уже после того, как стало известно, что группа его непосредственного командира — комбрига Баранюка — попала в засаду на выходе из промзоны завода имени Ильича и была уничтожена. Его присутствие среди пленных также не подтверждено.
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Все на "Азовстали" сдались, но командиры ещё не вышли

17 мая командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил, что все выходы на поверхность, ранее заблокированные подразделениями ДНР и Российской армией, начали откапывать с другой стороны. После этого заточённые в подвалах стали стягиваться к мосту. С него с носилками в руках и последними остатками провизии сдавшиеся двигались в сторону автобусов и карет скорой помощи, приготовленных заранее. Однако военные специалисты призывают не торопиться с выводами. По мнению бывшего командира группы спецназа майора Виктора Шварца, противник может готовить провокацию.

Нельзя достоверно сказать сейчас, что всё пройдёт гладко. Сдача в плен — это только часть процесса. Неизвестно ещё, как будут сдаваться командиры. Судя по информации, никто процессом выхода не руководит, а это значит, что в подвалах, где был штаб "Азова", могут жечь секретные документы или готовить подрыв биолаборатории, о существовании которой говорят с 2018 года. После того как все с этого завода выйдут, его нужно будет обыскать и досмотреть. И на этом этапе нашим нужно быть особенно аккуратными

Виктор Шварц

Командир группы спецназа МВД, майор запаса

Операция "Азовсталь", или Последний патрон гарнизона

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Вид на завод "Азовсталь". Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Помимо шестерых офицеров, данные которых приведены выше, в подвалах "Азовстали" могут находиться и зарубежные военные. Кем и для чего эти якобы наёмники, а на деле, вероятно, кадровые офицеры армий НАТО были доставлены в Мариуполь, — большая загадка, и выяснить это хотят не только следователи, но и специалисты разведок всего мира.

За сутки до начала масштабной сдачи в плен командир азовцев Прокопенко опубликовал видео, в котором говорил о некоем сложном решении, направленном на сохранение жизни личного состава. Однако командир националистического формирования в составе Нацгвардии и его коллеги из ВСУ, СБУ, пограничной службы, подразделения "Корд" и другие офицеры до выхода на поверхность могут и не дожить. Не исключено, что они заранее просчитали все вероятные сценарии и приготовили для себя и своих коллег по одному — последнему — патрону. Так это или нет, станет ясно в ближайшие несколько суток.

Подавляющее большинство личного состава сдались в плен, и у тех, кто остался, не так уж много вариантов. Первый — спокойно выйти с белым флагом и сдаться, второй — попытаться прорваться за периметр, пока войска заняты приёмом раненых, третий — устроить кровавую провокацию, например обстрелять коридор для раненых из миномётов, как уже бывало не раз, и погибнуть от ответного огня. Есть и четвёртый вариант — сидеть в подземельях и дальше. Правда, об эффективной обороне в таком случае никакой речи идти уже не будет, поскольку сил у азовцев будет слишком мало.

Ситуация осложняется тем, что точных данных, кто остался внутри и в каком состоянии находятся эти люди, пока нет. Некоторые из вышедших на поверхность пленных слишком слабы, чтобы давать показания на месте, — для того чтобы спасти им жизнь, их экстренно отправляют в больницы. Однако как только они начнут говорить, ситуация будет постепенно проясняться. Вероятно, в ближайшие несколько дней станет понятно, кто из наёмников не пожелал сдаваться и находится ли внутри генерал армии США Роджер Клотье – младший.

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https://static.life.ru/publications/2022/5/18/545256684623.7446.jpeg

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Какие секреты выдадут сдавшиеся в плен военные Украины?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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