Почему ВСУ угодили в ловушку российских "волкодавов" на острове Змеиный Оглавление Змеиный остров на карте Украины Битва за остров Змеиный и День Победы Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день Остров Змеиный превратился в остров проклятых Контроль над объектом утерян, и безопасно вернуться туда украинская армия уже не сможет. 105543 105543 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia / Alex Beltyukov

Змеиный остров на карте Украины

Попытки высадиться на остров Змеиный украинская армия и силы специального назначения ВСУ предпринимали последние несколько дней. Для них всё окончательно закончилось 9 мая. В этот день в районе военного аэродрома Червоноглинское в Одесской области (близ Измаила) высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" было уничтожено шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24 из последней десантной группы ВСУ в этом районе. Последний из немногих действующих аэродромов на юге страны фактически отрезал украинской армии путь на остров, и теперь добраться туда невозможно.

Остров Змеиный успел прогреметь в сводках ещё в самом начале "Операции Z". 24 февраля к его берегам подошёл корабль Черноморского флота России, и военные предложили гарнизону пограничников ВСУ сдаться. Украинцы попытались взбрыкнуть и ответили огнём с берега. После того как российские военные повторили просьбу, аккуратно подкрепив её корабельной артиллерией, 82 украинских военнослужащих из погранслужбы, а также несколько офицеров подразделения 35-й отдельной бригады морпехов ВСУ предпочли сдаться.

Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский поспешил объявить защитников острова Змеиный погибшими и наградить их посмертно. Тогда же родилась байка про затопленный "российский военный корабль". Когда всему миру стало известно, что пограничники чудесным образом "воскресли", украинская сторона сослалась на утрату связи с островом, поэтому якобы они и располагали ошибочными данными.

Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России. 26 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Битва за остров Змеиный и День Победы

Змеиный — самый западный плацдарм спецоперации, позволяющий российским военным контролировать практически всю северо-западную часть Чёрного моря — от Одессы до Измаила — и вести круглосуточный мониторинг, препятствуя вхождению судов с военными грузами или топливом для ВСУ через устье Дуная. В каком-то смысле это точка влияния на прибрежные зоны Румынии, Молдавии, Украины, и потеря контроля над островом — всё равно что потеря участка границы.

Спутниковый снимок острова Змеиный, сделанный Maxar 13 февраля 2021-го. Фото © Getty Images / Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies

Остров Змеиный имеет для Украины стратегическое значение и по другой причине. Через него проходит артерия по подвозу военной помощи и вывозу стратегических запасов за рубеж. Там же ранее располагалась база НАТО — американские и британские военные разместили на Змеином свой разведцентр, где установили РЛС для слежения за подводной и надводной обстановкой Чёрного моря. Данные из этого района передавались не только украинским военным, но и на американские самолёты AWACS. Однако разведчиков заблаговременно спасли — незадолго до начала СВО специалистов альянса вместе с оборудованием эвакуировали с острова вертолётом.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

То, что произошло в ночь с 7 на 8 мая, специалисты называют авиакотлом. Судя по всему, Киев долго готовился к штурму и надеялся на лёгкую победу. Однако сил для проведения операции по деблокированию оказалось недостаточно. Первая же потеря оказалась фатальной: во время неудачного десантирования на остров Змеиный 7 мая был уничтожен заместитель командующего ВМС Украины Игорь Бедзай. Его группу, по некоторым данным, заманили на остров: вертолёту дали приземлиться, а затем десант был уничтожен огнём с воздуха. Почти сразу после этого сверхзвуковыми ракетами "Оникс" под Одессой была сметена и остальная часть десанта, а те, кто успел сойти на остров, оказались отрезаны от эвакуации и уничтожены авиаударом.

Вид на остров Змеиный. Фото © Shutterstock

По словам бывшего заместителя командира группы разведки спецназа ВДВ, подполковника Виталия Кобелева, такие операции планируют по несколько месяцев, а украинским военным дали всего несколько дней.

То, что операция закончилась именно так, — закономерный результат. Её плохо подготовили и ещё хуже провели. Выбор грамотной тактики нашей армией — это ещё один важный фактор. Никто в противоборство не вступал, я бы назвал это применением оружия как на учениях, то есть гарантия поражения была максимальная. Противника сначала приманили, а "волкодавы", роль которых, судя по всему, исполнили военные лётчики, уничтожили их с воздуха Виталий Кобелев Бывший заместитель командира группы разведки спецназа ВДВ

Чтобы понять весь масштаб операции, нужно ещё раз вспомнить, что говорили об этом в Минобороны России.

В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный осталось 27 тел погибших украинских военнослужащих Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор

По данным оборонного ведомства, в течение двух суток силами ВС РФ были сбиты четыре украинских самолёта, включая три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27, ударный вертолёт Ми-24 и три многоцелевых вертолёта Ми-8 вместе с украинским десантом, находившимся на борту. Также Украина лишилась нескольких бронированных десантно-штурмовых катеров, включая ДШК "Станислав" ВМС Украины и ракетный катер проекта 1241.

ДШК "Станислав" ВМС Украины. Фото © Wikipedia / Армія Інформ

Здесь стоит заметить, что постоянную боевую готовность с сектором ответственности в границах Одесской области с Приднестровьем обеспечивали сразу несколько крупных украинских соединений. В их числе 5-я бригада морской пехоты, 801-й отдельный отряд подводных диверсионных сил и средств — печально известные "Жабы". Офицеров этого подразделения ранее могли направить на завод "Азовсталь" для вывоза особо важных целей, но теперь, видимо, от этой идеи придётся отказаться. При оперативном развёртывании их должны были дополнять силы из Николаевской области, но вертолёт с подкреплением, как выяснилось, тоже был сбит.

Бывший военный лётчик и пилот Су-27, гвардии майор запаса Антон Фомин отметил, что идти по воздуху в этой части Чёрного моря — самоубийство.

В таких операциях небо всегда под контролем. Помимо российских сил ПВО на земле в воздухе всегда находится дежурное звено истребителей. В Крыму базируются Су-30, видимо, им и выпала честь зафиналить украинский спектакль с островом Змеиный Антон Фомин Гвардии майор запаса ВВС России

Остров Змеиный превратился в остров проклятых

После нескольких безуспешных попыток штурма и почти десятка потерянных летательных аппаратов ВСУ на время затаились и стали выжидать. Решающая попытка овладеть островом Змеиный была предпринята 8 мая, но украинские морпехи, отправленные на смерть, забыли, что наблюдение за объектом российская авиация ведёт и ночью. В итоге были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр", и операция украинских коммандос была сорвана так же, как провалилась операция американцев в "заливе Свиней".

Украинские морские пехотинцы на катере "Кентавр", 2019 год. Фото © Wikipedia / Mil.gov.ua

Провал наступательной операции на острове Змеиный интересен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, ВСУ стали жертвой собственной пропаганды. Зарубежные источники утверждали, что на "острове не наблюдается никакой активности Российской армии".

Во-вторых, соблюдение секретности в переговорах и использование специальной аппаратуры связи позволило российской авиации перемолоть украинский десант ровно в тот момент, когда морпехи оказались в точке невозврата — слишком далеко от берега.

В-третьих, потерян элемент неожиданности. Об объектах ВСУ на этом направлении Российская армия знала заранее, а упреждающий удар высокоточным оружием по военным объектам в Одессе как бы намекает, что шанс для состряпывания провокации упущен.

В-четвёртых, по некоторым данным, планированием этой операции занимались военные из США и Великобритании. Раскрытие замысла и уничтожение самых боеспособных подразделений ВСУ практически под корень поставило под сомнение и компетентность зарубежных военных.

В-пятых, отсутствие форпоста на Чёрном море лишает Украину контроля за той частью акватории, по которой к Приднестровью может быть налажен воздушный мост. По нему Россия, если возникнет такая необходимость, сможет перебросить в регион подразделения воздушно-десантных войск всего за несколько часов.

Если ВСУ по приказу руководства страны ещё раз попытаются отбить остров, то ситуация с высокой долей вероятности может повториться. Учитывая, что из-за острова Змеиный и действий Российской армии Украина потеряла почти все "Байрактары" и самые боеспособные подразделения "южного фланга", о контроле даже над небольшим участком Чёрного моря речь уже не идёт.

Вид на остров Змеиный. Фото © Shutterstock Признает ли Украина потерю острова Змеиный? 0 Признает Не признает Признает, но после капитуляции

Авторы Сергей Андреев