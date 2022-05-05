Почему на Украине начинается новая волна мобилизации Потери украинской армии растут, и через несколько дней положение может ухудшиться настолько, что без массовой мобилизации срочников обойтись не удастся. 69674 69674 Похороны украинского военнослужащего во Львовской области. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

Пугали мобилизацией в России, а она произошла на Украине

3 мая стало известно, что Верховная рада Украины внесла поправку в документы, регламентирующие деятельность батальонов территориальной обороны. Если раньше тероборона выполняла задачи в пределах региона дислокации, теперь батальоны в соответствии с буквой закона разрешено отправлять в районы ведения боевых действий, то есть на передовую. В пояснительной записке сказано, что это "обеспечит возможность проведения более эффективных общегосударственных, военных и специальных мероприятий при противодействии военным угрозам". На самом деле попытка втянуть в бои территориальную оборону — отчаянный шаг, скрывающий реальное положение дел.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию, растянув мероприятие на четыре этапа. Население ожидаемо восприняло эту новость без энтузиазма. Кто-то успел сбежать за границу, а те, кто не успел сбежать и не попался в руки военных комиссаров, перешли в подполье. На четвёртом этапе ВСУ нарушили собственные обещания: на передовую бросают всех, кого попало. Про новую волну мобилизации Киев не очень любит распространяться, потому что качество личного состава, который попадает под обстрелы в первые же дни, пугает даже тех, кто далёк от армии.

Резервисты, призванные для участия в боевых действиях на Украине в одном из военкоматов. Киев, Украина. Фото © Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency

Проблем здесь сразу несколько.

Первая — большинство из тех, кто имел какой-то опыт и навыки ведения боя, уже либо убиты, либо взяты в плен. Как только будет решена задача второго этапа СВО на Украине и 60-тысячная группировка ВСУ окажется разбита, суммарные потери Украины составят до половины численности всех вооружённых сил.

Вторая проблема заключается в том, что резервы не только физические (личный состав, техника), но в первую очередь моральные — у военных Украины иссякли. Командиры бегут в тыл, не забывая при этом клеймить дезертирами личный состав, оставляющий позиции. Вновь прибывающие о положении дел узнают через Интернет и желанием воевать за "родину", разумеется, не горят.

Потери не стал отрицать и главный пропагандист Украины Алексей Арестович. Он заявил: "Потери у нас есть, потери большие… Непростая ситуация… Она тяжёлая, но контролируемая… " Насчёт "контролируемой ситуации" фронтовики готовы поспорить.

Об этом свидетельствуют факты, и их проиллюстрируют слова пленного прапорщика ВСУ Геннадия Уйманова, попавшего в плен: "Прошёл через ад. Лучше тюрьма. Очень страшно там. Здесь (в плену. — Прим. Лайфа) прекрасные условия".

Фронт на Украине: карта сегодня

Чтобы наспех залатать дыры в программе мобилизации ВСУ, удалось призвать на службу порядка 60 тысяч военных запаса. Но этот процесс забуксовал. На первом этапе эти задачи решал оперативный резерв — бойцы обученные и имеющие опыт, ветераны боевых действий с 2014 года. На втором этапе мобилизовали тех, кто служил в армии до 2014 года. На третьем — выпускников военных кафедр. Также туда сгребли, в том числе с подачи мэра Ивано-Франковска, беженцев из городов Западной Украины и восточных областей, которым предложили "оплатить кровью" эвакуацию и временное проживание в комфортных условиях.

Но даже это не помогло. Спустя два месяца после начала специальной военной операции на Украине ВСУ начали выходить на антирекорды. К 4 мая суточные потери армии вне зависимости от близости к линии фронта составляют примерно по 500 человек убитыми: подразделения вступают в бой как между собой, так и с другими формированиями, например с территориальной обороной. Ещё около тысячи получают ранения и попадают в плен. Суммарные же потери за всё время СВО убитыми, ранеными и пленными в ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службе составили свыше 49 тысяч человек.

Раненые пленные военнослужащие ВСУ в Новоазовской центральной районной больнице. ДНР. Новоазовск. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Отсрочка от армии на Украине

Огромный ком проблем, которые не решаются даже с помощью военной техники, снаряжения и денег из-за рубежа, привёл к тому, что самые боеспособные части украинской армии стали складывать оружие и сдаваться. Одним из самых показательных в этом отношении является 503-й батальон Морской пехоты, сдавшийся в Мариуполе. Но это подразделение не единственное в списке.

Военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр" уже написали отказ от прохождения дальнейшей службы. Киев и непосредственное командование довели бойцов до ручки безответственным отношением к личному составу. Складывается впечатление, что солдаты и офицеры ВСУ — уже даже не пушечное мясо, а просто расходный материал для Киева. Положение дел оказалось настолько удручающим, что российским солдатам приходится эвакуировать с поля боя не только раненых товарищей, но и украинских военных, а также убирать тела убитых в форме ВСУ, не дожидаясь, что за ними придут с другой стороны.

Офицеры "Холодного яра", которых российская авиация и артиллерия уничтожали последние несколько недель, заявляют, что бригада несёт большие потери, никакой ротации, то есть замены в личном составе, не происходит. Обозначение "механизированная" давно стало фикцией из-за острой нехватки тяжёлой техники. Даже если у кого-то ещё оставалась мотивация продолжать бой, она сведена на нет неадекватными приказами, совершенно не соответствующими положению на фронте. Итогом самодурства командования стало попадание солдат ВСУ в тактическое окружение на Славянском направлении. Находящийся в смятении солдат записал видео, на котором видны остатки бригады, рассеявшиеся по полю.

Не лучше обстоят дела во 2-м батальоне 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ). Бойцы отряда, точнее, того, что от него осталось, жалуются, что командиры бросили солдат с автоматами на танки, а сами под шумок умчались на машинах поглубже в тыл и на связь больше не выходят. После того как не желавшие погибать зазря военнослужащие оставили позиции, их объявили дезертирами и вычеркнули из списков военнослужащих. Ранее 1-й батальон той же ОДШБ оказался точно в такой же ситуации. По сути, 95-я бригада разбита полностью и военные этого не отрицают.

Обращение бойцов 95-й ОДШБ ВСУ. Видео © T.me / Soldieroffortune777

Протесты на Украине сейчас

В это же время в Закарпатье продолжаются массовые протесты женщин против отправки их мужей и сыновей на войну, вспыхнувшие в начале мая. Матери, жёны и сёстры молодых людей, подлежащих мобилизации, штурмуют военкоматы, закидывают их камнями. После того как была объявлена очередная волна мобилизации, стало понятно, что любой человек мужского пола, способный ходить, может быть отправлен на передовую — в мясорубку — и конца и края этому не видно.

Протест мирных жителей перед военкоматом в городе Хусте. Видео © T.me / istorijaoruzija

В Черновицкой области согласно приказу начальника местной военной администрации Сергея Осачука все мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе приписное удостоверение или военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников Нацгвардии или Нацполиции. Впрочем, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у необстрелянных призывников есть свои плюсы и минусы.

"У них есть два достоинства: их много и они добровольцы. И масса недостатков: они ничего не умеют, военной силы из себя не представляют, а представляют только живую, но это тоже ненадолго. Из тех, которые зашли в течение двух недель, только 30% живы сейчас".

В ВСУ не исключают, что на Украине продолжат всеобщую мобилизацию, которая согласно указу Зеленского должна закончиться 24 мая. Это предположение (или даже опасение) высказал начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга. По его словам: "Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнении специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому, я думаю, руководством будет продлена мобилизация после 24 мая".

Мобилизация на Украине. Фото © Getty Images / Diego Herrera / Europa Press

Несмотря на бедственное положение, Киев при поддержке западных медиа продолжает публиковать фейки о якобы намеченной на 9 мая всеобщей мобилизации в России. Градус идиотизма довели до такой степени, что ясность в этот вопрос пришлось вносить российскому Минобороны. В ведомстве отметили, что такие вбросы и слухи уже опровергали в феврале, марте и апреле.

Для чего Украина начинает новую мобилизацию? 0 Большие потери Отсутствие прогресса в боевых действиях Своя версия в комментарии

Авторы Евгений Жуков