Какую тактику выберет Россия во второй фазе операции на Украине Помимо удара по украинской армии перед ВС РФ стоят и другие важные задачи. 22164 22164 Военнослужащие СОБРа "Ахмат". Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Операция России на Украине

22 апреля в Минобороны РФ заявили о начале второго этапа специальной военной операции на Украине. По сообщению ведомства, он стартовал два дня назад, вскоре после окончания первого этапа. Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал второй этап "важным моментом" . По словам военных экспертов, первый этап СВО был подготовкой к формированию котла и сокрушительному разгрому противника, второй этап может быть не менее интенсивным.

Задача Российской армии на втором этапе СВО уже известна: это освобождение ДНР и ЛНР, взятие Южной Украины под полный контроль и обеспечение безопасности мирного населения. Но самое главное — это взятие в котёл и полная ликвидация объединённой группировки ВСУ и нацбатов численностью до 60 тысяч человек.

Сводки боевых действий на Украине

29 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа специальной военной операции на Украине. По его словам, "существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса".

Российский бронетранспортер на одной из улиц города. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Менее чем через две недели, 21 апреля, министр доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя и отметил, что остатки боевиков укрылись в промзоне "Азовстали". Глава государства дал приказ прекратить штурм комбината и запереть остатки сил противника в катакомбах. Это позволило не рисковать лишний раз жизнями и здоровьем российских солдат и офицеров. К тому же теперь объединённые силы Армии РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР смогут сконцентрироваться на решении первостепенных задач. Первые подразделения, например отдельный разведбатальон сил ДНР "Спарта" и штурмовой батальон "Сомали", уже начали перегруппировку сил.

На втором этапе СВО Российской армии предстоит взять под контроль территории, где в настоящее время базируется основная ударная сила ВСУ. "Одной из задач Российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", — отметил заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

Это даст возможность открыть сухопутный коридор в Крым и позволит эффективно воздействовать на черноморские порты и узловые объекты экономики Украины. Как отмечается, это станет исполнением пожелания большинства граждан. По словам Миннекаева, контроль над югом — возможность открыть коридор в Приднестровье, где, как и на Украине, зафиксированы случаи дискриминации русскоязычного населения.

По мнению военного эксперта доктора военных наук Константина Сивкова, никаких изменений во второй этап Российская армия вносить не планирует.

Про второй этап операции уже много было сказано. Тут как раз всё однозначно. Основная цель Российской армии — полный разгром группировки противника. И все задачи направлены на её успешное решение. Без вариантов Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Второй этап спецоперации на Украине

По самым приблизительным подсчётам, на шестидесятикилометровом отрезке от райцентра Курахово в Покровском районе до города Авдеевка в центре Донбасса сконцентрировалось до 40 тысяч украинских военных. Это и ВСУ, и нацбаты — всё вперемешку. Также 20 тысяч человек сосредоточено в Северодонбасской агломерации, в районе Славянска и Краматорска. Итого 60 тысяч военных и боевиков.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, важнейшая задача для сил ДНР и Армии России на втором этапе — это ликвидация всей группировки под Донбассом, а также между Донбассом и Херсоном.

Освобождение населённых пунктов, разминирование дорог, разминирование полей. Это большой объём работы. Но главное — освобождение населённых пунктов и ликвидация опорных пунктов противника. Работает авиация, работает артиллерия, работают беспилотники-разведчики, то есть такая комплексная задача Алексей Леонков Военный эксперт

Тактика российских войск на Украине

22 апреля в 12:20 ВСУ выпустили по городу Первомайску 10 снарядов из 122-миллиметрового артиллерийского орудия. За сутки они уже дважды подвергли обстрелу населённые пункты в ЛНР. То есть противник продолжает действовать так, как привык, как поступал ещё в Мариуполе, пока его не загнали в угол.

Украинская группировка находится не в лучшем положении, поскольку отрезана от боеприпасов и продовольствия. Тем не менее противник не скрывает, что возможны провокации. Основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил ударить из "Точки-У" по освобождённому Российской армией Мариуполю, где вскоре планируется шествие "Бессмертного полка".

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

"Если в Мариуполе только попробуют организовать шествие, то украинская армия будет способна дать адекватный и яркий ответ", — заявил Билецкий.

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев отметил, что антироссийски настроенные СМИ много говорят о провалах Российской армии, но это не соответствует реальному положению дел. Российские военные приспособились к тактике засад ВСУ и нацбатов, которую те применяли в первые дни СВО, и стали действовать иначе. Подробностей нового плана действий Российской армии нет, однако ставка на высокоточное оружие и авиаудары по военным объектам противника сохраняется.

Нехватка топлива для военной техники привела к тому, что дизельное топливо и бензин на Украину поставляют из-за границы. Для этого используют ближайшие страны, однако значительное количество ГСМ поступает на Украину через молдавский КПП Джурджулешты на границе с Одесской областью.

Ряд американских военных аналитиков, включая ветерана морской пехоты Скотта Риттера, не раз высказывали мнение, что ни о каких манёврах украинской армии в Донбассе давно не идёт речи, а соединение российских войск под городом Павлоградом, что в нескольких десятках километров к западу от Донецка, остаётся лишь вопросом времени.

Вероятное наступление ВСУ

Западные специалисты высказывают предположение, что украинской армии "может не хватить сил для сдерживания натиска Российской армии". Этим, по некоторым данным, объясняется стремление официальных лиц США и стран Европы, прежде всего Великобритании, передать Украине как можно больше вооружений перед наступлением.

Однако те же американские аналитики говорят ещё и о том, что увеличение количества поставок оружия на Украину "не способствует достижению прогресса". Проще говоря, никак не помогает украинской армии, в то время как российская продолжает крушить части ВСУ на пути к выполнению поставленных задач.

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency Когда Россия закончит наступление в Донбассе? 0 К 9 Мая К концу лета К Новому году

Авторы Евгений Жуков