Какое место на карте Украины Россия выбрала для решающего удара Оглавление Почему Россия отвела войска от Киева и Чернигова Карта военных действий на Украине Карта железных дорог Украины, или Куда могут нанести ракетный удар Продвижение Армии России на Украине Раздел Украины Тактических вариантов развития большого наступления несколько, но почти все они будут реализованы через несколько небольших городов. 83205 83205 Российская военная техника на одной из улиц в Левобережном районе. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Вечером 30 апреля в Минобороны России заявили, что высокоточными ракетами воздушного базирования среди прочих объектов, поражённых за день, уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Покровское. Этот удар может значительно ослабить ВСУ на Донецком и Луганском направлениях и отсечь украинской армии пути отхода к Днепропетровску.

Почему Россия отвела войска от Киева и Чернигова

Завершение первой, подготовительной фазы спецоперации Российской армии на Украине позволило высвободить значительные силы для главного сражения. Перегруппировка и тактический манёвр Вооружённых сил РФ под Киевом создали полную уверенность противника в том, что войска будут брать столицу Украины штурмом, хотя официальные лица России, включая президента страны, заявляли, что менять режим на Украине никто не собирается.

Танкист Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Отвод войск от Киева и Чернигова с последующей перегруппировкой позволили накопить силы для главного удара и создания двойного кольца окружения, прозванного британской разведкой DDDE — Donetsk Deep Double Envelopment. На этом варианте развития событий настаивает и военный аналитик Мик Райан. По его словам, если план по глубокому двойному охвату украинских сил на востоке будет приведён в исполнение, то для ВСУ всё закончится масштабным наступлением российских войск на Днепр с северо-востока и с юга, а параллельно ВС РФ зафиксируют в "стальных клещах" украинские силы под Луганском и Донецком.

Райан добавляет, что если украинские войска не успеют убраться из этого района до момента полного окружения, то все силы ВСУ в зоне так называемой операции объединённых сил будут уничтожены, а украинская армия де-факто перестанет существовать как единое формирование.

Карта военных действий на Украине

28 апреля город Изюм в Харьковской области трижды содрогнулся от страшных взрывов. Две ракеты комплекса "Точка", запущенные украинской армией, были сбиты российской ПВО в воздухе, ещё одна взорвалась в центре города. В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону. Как позднее сообщили в Минобороны, в воздухе над городом было сбито двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Дополнительно ВСУ использовали для удара по Херсону советский беспилотник Ту-143 "Рейс", который для удара по городу начинили взрывчаткой с большим количеством поражающих элементов.

Здесь стоит напомнить, что на Украине ракеты "Точка-У" стоят на вооружении 19-й ракетной бригады (в/ч А4239, г. Хмельницкий). Это подразделение печально известно применением ракет "Точка" по городам Донбасса в 2014 году, однако после начала специальной военной операции силы бригады могли разбросать по нескольким городам. Основное количество комплексов "Точка", по некоторым данным, было сосредоточено в районе населённого пункта Доброполье, откуда ВСУ утром 8 апреля запустили ракеты, позднее упавшие на привокзальную площадь Краматорска.

Карта железных дорог Украины, или Куда могут нанести ракетный удар

Почти сразу после этого ВСУ могли покинуть стартовые позиции ракет "Точка" в Доброполье и переместиться в Павлоград. Этот город выбран для стоянки 19-й ракетной бригады неслучайно. Там находится крупная узловая станция Павлоград-1, а на этой же ветке находятся ещё две аналогичные станции — Лозовая и Синельниково. Южнее находятся ещё несколько крупных узлов, по которым ВСУ могли быстро перебрасывать ракеты и людей, — это станции Запорожье-2 и Вольнянск. Из этого же города украинская армия стреляла "Точкой" по Изюму.

САУ "Гвоздика" на территории, перешедшей под контроль ДНР. Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Днём 2 апреля Российская армия уже наносила удар в этом районе: крылатыми ракетами в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград было уничтожено значительное количество техники и топлива, которые могли перебросить в Донбасс. Любопытно, что после удара по Изюму украинская армия, судя по сообщениям местных жителей, начала массовую утилизацию боеприпасов. Какие именно снаряды ВСУ уничтожали в ускоренном режиме, сказать сложно, но некоторые источники утверждают, что взрывали остатки ракет 9М79, которые могут достаться Российской армии после того, как "крышка котла" в Донбассе захлопнется. Позднее появились сообщения, из которых следовало, что перед утилизацией украинские военные пытались спиливать и уничтожать серийные номера ракет, чтобы их было невозможно связать с 19-й ракетной бригадой.

Потенциально именно ракеты 9М79 могли стать целью российской авиации и крылатых ракет "Калибр" после начала активной фазы наступления группировок армий с севера и юга. 25 апреля украинская армия уже получила такой сигнал: ночью ударом высокоточных ракет в районе Павлограда были уничтожены мощности по производству взрывчатых веществ и порохов.

Продвижение Армии России на Украине

Встреча двух ударных армий России под Днепропетровском позволит решить сразу несколько стратегических задач на Украине. Во-первых, наступая широким клином с севера и юга, ВС РФ смогут отрезать от снабжения крупный логистический терминал с четырьмя узловыми станциями. Это усугубит положение сил ВСУ в Донбассе и фактически приведёт войска к тому же положению, что и у запертых на "Азовстали" националистов.

Варианты наступления Армии России в Донбассе. Фото © Twitter / WarintheFuture

Во-вторых, в ходе крупномасштабного наступления у Российской армии появится шанс отрезать от снабжения и 19-ю ракетную бригаду ВСУ. На вооружении этого соединения к началу СВО могло оставаться не менее 300 ракет 9М79 к комплексам "Точка". Когда окружение произойдёт, а остатки бригады либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены, ракетные обстрелы городов Донбасса, включая Харьков, будут полностью прекращены.

Раздел Украины

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, поскольку ей не оставили дипломатических возможностей решения проблем безопасности. Президент подчеркнул, что все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Отдельно Путин добавил, что появление российских войск под Киевом, другими городами Украины связано не с намерением оккупировать эту страну.

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Однако в тот момент, когда "крышка котла" над группировкой ВСУ в Донбассе будет окончательно закрыта, боевые действия могут начаться в западных регионах Украины. 28 апреля в Службе внешней разведки РФ заявили, что в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна, может быть размещён "миротворческий контингент" Польши.

В ведомстве добавили, что "в приоритетные "боевые задачи" польских военных войдёт постепенный перехват контроля над стратегическими объектами на западе Украины. По расчётам Варшавы, закрепление польских военных на западе Украины с высокой степенью вероятности приведёт к расколу страны".

В СВР добавили, что акция Польши на Западной Украине, по предварительным договорённостям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих стран". Если Вооружённые силы Польши реализуют этот сценарий, то все места дислокации украинской армии будут взяты под контроль раньше, чем смогут покинуть казармы и привести технику в боевую готовность. Фактически это событие завершит этап существования ВСУ как регулярной армии Украины.

Украинские военные. Фото © ТАСС / АР / Rodrigo Abd Что будет с украинской армией после окружения в Донбассе? 0 Сдадутся Будут сопротивляться Сложат оружие и сбегут

Авторы Сергей Андреев