Что известно о секретной версии танка Т-90, который могут применить на Украине Оглавление Какую технику отправляют на Украину Российские танки на Украине Немецкие танки на Украине Невидимая танковая армия Т-90 "Прорыв" против "Леопарда" Германия хочет отправить ВСУ танки "Леопард", но с ними есть одна проблема: они уже староваты для современных боёв. 65215 65215 Фото © Wikipedia

Какую технику отправляют на Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил заявку Правительству ФРГ на одобрение поставки Украине 88 танков Leopard 1A5. Стоимость ранее использовавшихся Бундесвером танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро. Первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель". Первые 22 танка планируют отгрузить через шесть–восемь недель, остальные 66 могут передать до конца 2023 года.

Фото © Wikipedia

Процедурно всё устроено так, что немецкая частная компания может обещать передать Украине практически всё, что угодно. В том числе и танки. Но для того, чтобы действительно отправить немецкие танки на Украину, нужно одобрение правительства. А его представители не раз заявляли, что возможности поставлять вооружение у Германии исчерпаны.

Российские танки на Украине

К концу февраля на вооружении Российской армии находилось несколько типов боевых танков. Главный танк Российских вооружённых сил — это Т-72Б3. Машина считается современной не только в России, но и за рубежом, а после модернизации 2016 года этот танк скорее представляет собой истребитель на гусеницах. В последней версии танка появились:

Танк Т-72Б3. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

автомат сопровождения целей;

пушка 2А46М-5-01 с дальностью стрельбы до 12 километров;

двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л. с.;

бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты "Реликт" и решётчатые экраны;

доработанный автомат заряжания.

По своим возможностям Т-72Б3 ушёл от танков предыдущих модификаций на почтительное расстояние. Его защищённость в среднем на 25–30% выше, чем у других боевых машин. "Бэшки" — первый из вероятных снайперов, с которыми немецкие "Леопарды" могут встретиться на Украине, если их отправка всё-таки состоится, поэтому самое время рассмотреть немецкие танки подробнее.

Немецкие танки на Украине

Немецкие танки, разработанные в начале 60-х, находятся на вооружении 14 стран Европы и некоторых государств Латинской Америки. 50 с лишним лет назад это была неплохая техника: в машине применили современный дизельный двигатель, а в качестве главного калибра выбрали британскую пушку L7, которой в своё время были вооружены почти все западные танки, включая американский М1 "Абрамс". Но в 2022 году технологичность танков "Леопард" А1 в последней, пятой модификации вызывает большие вопросы.

Танк "Леопард" C2. Фото © Wikipedia

Несмотря на значительные улучшения в последней версии, включая современную систему управления огнём от старшей версии — "Леопард-2", первая немецкая "кошка" не может тягаться даже с советскими танками Т-64Б и БВ, не говоря уже о танках Т-72. "Леопард-1" наиболее близок по технологии к первым советским Т-72. Главная проблема старых "Леопардов" (как и старых Т-72) в том, что на них практически полностью отсутствует динамическая защита, жизненно необходимая всем боевым машинам в современном бою.

Заместитель командующего танковым батальоном группы советских войск в Германии, майор запаса Ярослав Василюк отмечает, что "Леопарды" были хороши в 80-х, но на современном поле боя они не окажут никакой помощи.

Мы довольно плотно изучали эти машины в самом конце 80-х. Тогда мы пришли к выводу, что сильно беспокоиться по поводу бронезащиты "Леопарда" нет смысла. Лобовые и бортовые проекции у немецких танков тех лет были спроектированы под соответствующие снаряды, но сейчас противотанковые ракеты и некоторые бронебойные снаряды могут пробивать даже динамическую защиту. Этот танк устарел, поэтому, на мой взгляд, немцы и заговорили о его отправке. Это хлам, братская могила для экипажа, которой сейчас можно разве что гусей пугать Ярослав Василюк Заместитель командующего танковым батальоном группы советских войск в Германии, майор запаса

Есть и другая проблема. Украинским танкистам ещё нужно научиться водить такую технику. Обычный цикл обучения на танки этого типа — около восьми месяцев. Но при условии, что у страны ранее было зарубежное вооружение и техника, а экипажи представляют себе, с чем имеют дело. На обучение с нуля в ускоренном режиме требуется не менее полугода.

Невидимая танковая армия

В начале нулевых, понимая опасность современных противотанковых комплексов, российские инженеры создали комплекс "Накидка". Специальный термокамуфляж из поглощающих тепло и некоторое количество электромагнитных волн материалов надевался на танк, как чехол на телефон. Первым пострадавшим от создания термокамуфляжа стал американский ПТРК "Джавелин". Зарубежные аналитики, изучавшие характеристики "Накидки", пришли к выводу, что тепловая сигнатура танка, по которой бортовой компьютер "Джавелина" выстраивает контур атаки, снижается в шесть и более раз. Если говорить простым языком, то танк в таком камуфляже сливается с местностью: его трудно обнаружить и захватить с помощью ИК-визора, а где нет захвата цели, там нет и выстрела.

Тепловая сигнатура танка без "Накидки" (слева) и с комплексом "Накидка" (справа). Фото © btvt.narod.ru

"Накидку" можно примерить на всю отечественную технику: Т-72Б и Т-72Б3, Т-80, но с наибольшей эффективностью комплекс может быть использован на танке Т-90М "Прорыв", созданием которого в России занялись несколько лет назад.

Т-90 "Прорыв" против "Леопарда"

Плотная ткань "Накидки" выполнена из особого материала и полностью нейтрализует четыре канала наведения у головки самонаведения ракеты: тепловые излучения, радиотепловые лучи, радиолокационное отражение и инфракрасное восприятие цели снижаются в несколько раз. В результате затрудняется не только ночная стрельба по танку, но и дневное наведение на цель. По некоторым данным, "Накидку" получил и самый современный российский танк третьего поколения Т-90М "Прорыв". Это последняя модификация танков на разработанном в СССР танковом шасси и самая современная.

По своей сути "Прорыв" — это Т-14 "Армата", только в более простом исполнении. Все приборы, система управления огнём и система жизнеобеспечения мигрировали на Т-90М из танка четвёртого поколения. Дальность стрельбы "Прорыва" — пять километров, этого достаточно, чтобы поразить "Леопард" с безопасного расстояния, сменить позицию и продолжить боевую работу. При этом 105-миллиметровая пушка "Леопарда" А1 способна производить выстрел на максимальной дистанции в 1,8 километра и не способна нанести критического ущерба не только современным российским, но и советским танкам Т-64 с динамической защитой, массово используемым силами ДНР в районе спецоперации. Отправку такого вооружения в зону конфликта называют "пиар-акцией", отмечая, что "Леопарды" этих лет выпуска сгорят на поле даже раньше, чем старые советские БМП, которые используются ВСУ в качестве "затычек" в местах прорыва обороны.

Фото © Shutterstock Какие танки нужны Украине в первую очередь? 0 Советского образца Западного образца Надувные Виртуальные

Авторы Сергей Андреев