Почему Зеленский хочет отбить Мариуполь и "Азовсталь" у России Оглавление Почему Зеленский не прекращает войну в Донбассе Сколько украинских военных погибло в Мариуполе Пасха в 2022 году не поможет деблокировать "Азовсталь" Наступление ВСУ может закончиться наступлением России Почему не бомбят "Азовсталь" Несколько неудачных атак ВСУ уже предпринимали, однако вытащить гарнизон из окружения так и не смогли. 73658 73658 Обложка © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Почему Зеленский не прекращает войну в Донбассе

Во время брифинга с премьер-министрами Испании и Дании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, помимо переговорного процесса, "есть и военный путь" освобождения Мариуполя.

К нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнёров. Самим нам сложно Владимир Зеленский президент Украины

Специалисты по военному планированию отмечают, что либо у президента Украины нет достоверной информации о том, что происходит у защитников Мариуполя, либо кто-то внушил ему, что у ВСУ достаточно сил для деблокирования гарнизона. Ветеран 1-й бронетанковой дивизии США, бывший командир танковой группы "Браво" Ронни Мур считает, что для прорыва через российские войска ВСУ понадобятся "десятки танков, если не сотни".

Для начала я хочу спросить — а какое украинское подразделение решено оставить без танков? Значительная часть боевой техники Украины утеряна, уничтожена. Танки, которые сейчас пытаются везти на восток, — их состояние неизвестно, нет никакой гарантии, что эти машины вообще могут двигаться. У России есть такое подразделение, как 58-я армия. Там и авиация, и собственные бронетанковые силы. Какие машины с украинской стороны будут им противостоять? Ронни Мур ветеран 1-й бронетанковой дивизии США

Мур добавил, что большая часть украинских машин — это старые версии танков Т-64БВ, Т-72А и Т-72Б, эффективность которых давно изучена и понятна. Одним из нововведений в ВСУ могут стать танки М-84, которые стране передаст Словения. Но называть эти танки новыми, по словам Мура, нельзя — это очередная попытка выжать максимум из старых Т-72.

Сколько украинских военных погибло в Мариуполе

Рассуждая о том, почему Зеленский заговорил о силовом варианте освобождения Мариуполя, специалисты изучают списки военных, которые могли остаться там после того, как кольцо вокруг города сомкнулось. Из 8100 человек гарнизона Мариуполя уцелело меньше половины — 4 тыс. было уничтожено в первые несколько дней, ещё до того, как ВС РФ и силы ДНР окружили город. Ещё примерно 1500 сдались Российской армии и силам ДНР после окружения. Около трёх сотен морпехов 36-й бригады были уничтожены в первые дни окружения на заводе им. Ильича, в том числе при попытке командира 36-й бригады Владимира Баранюка покинуть район.

Российский солдат идёт среди завалов в восточной части Мариуполя. Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Кроме того, у запертых в подвале начались проблемы со здоровьем. 21 апреля Российской армии сдался начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины. По его словам, соединение потеряло в Мариуполе более 700 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, и количество только тяжелораненых бойцов оценивается в 500 человек. Таким образом, можно сделать вывод, что держать оружие в руках способны около тысячи человек.

Эвакуироваться морем азовцы и оставшиеся в живых морпехи уже не могут — порт Мариуполя отрезан от основных сил. Эвакуация воздухом также невозможна — три попытки вывезти командование националистов и морской пехоты привели к тому, что авиация ВСУ потеряла не менее десятка вертолётов Ми-28 и Ми-24, прикрывающих десантную операцию.

Пасха в 2022 году не поможет деблокировать "Азовсталь"

Попытка вытащить застрявший гарнизон вполне понятна, и под это, по мнению ветерана спецназа МВД, специалиста-переговорщика, подполковника Виктора Астафьева, будут придумываться разные поводы.

Они сначала просили под Пасху их всех вытащить, потом в третью страну просто так, после обращения тех, кто в подвале сидит. Сейчас ещё какой-нибудь повод придумают. Есть ощущение, что дела у мариупольских подпольщиков значительно хуже, чем считаем и мы, и Украина. Ничем другим я такую спешку объяснить не могу. Это очень похоже на то, как ведут себя бандиты в окружении: когда приходит осознание, что сбежать не получится, то начинается торг за собственную жизнь. Вот как раз этот торг мы сейчас и видим Виктор Астафьев Специалист-переговорощик, подполковник запаса

Астафьев добавил, что российская позиция по этому вопросу предельно понятна: либо выходите с поднятыми руками, либо сидите до потери сознания.

Наступление ВСУ может закончиться наступлением России

Главный вопрос в связи с заявлением Зеленского о силовом варианте развития событий звучит так: "Почему сейчас?" Очевидно, что президент Украины и украинский генералитет рассчитывают воспользоваться отменой штурма, решение о которой принял президент России Владимир Путин. Напомним, Верховный главнокомандующий заявил, что такое мероприятие в условиях освобождения Мариуполя "нецелесообразно", и приказал министру обороны блокировать "Азовсталь" так, "чтобы муха не пролетела". После освобождения города вариантов спасения запертых на территории завода боевиков у ВСУ немного, и каждый из них — это фактически билет в один конец.

Российские солдаты сидят на танке Т-80. Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Первый вариант — попытка "прорубить" сухопутный коридор из Николаевской области. Но для этого придётся собрать крупную танковую группу порядка 250–300 машин, почти все из которых придётся сначала восстановить, либо перевезти на южный фланг по земле. Путь из Николаева до Мариуполя неблизкий — придётся идти через Херсон, Запорожье, Мелитополь и Бердянск. И только потом, если вся группа деблокирования уцелеет и сможет воевать, придётся сразиться с Российской армией, охраняющей Мариуполь. Такие попытки украинская армия уже предпринимала, но "группа эвакуации" была уничтожена с воздуха российской авиацией, а выжившие солдаты попали в плен.

Кроме того, попытка деблокировать Мариуполь по суше потребует от ВСУ привлечения полноценной армии из нескольких бригад, а все эти силы сейчас практически полностью окружены в Донбассе.

Второй вариант — попытаться нанести авиаудар с одновременной высадкой десанта на вертолётах. К этому варианту ВСУ, по мнению бывшего командира авиаполка ВВС СССР в Афганистане Вячеслава Иващенко, могут прибегнуть в первую очередь, поскольку подготовить такую операцию можно тайно.

Соберут десяток вертолётов, пустят самолёты прикрытия, которые ещё остались, и рванут в последний бой. Я почти уверен, что 90% такой группы потеряется сразу — средства ПВО в районе есть и их много, я думаю, сбивать начнут ещё на подлёте Вячеслав Иващенко Бывший командир авиаполка ВВС СССР в Афганистане

Почему не бомбят "Азовсталь"

Несмотря на то что президент России личным приказом отменил штурм завода "Азовсталь", чем сохранил жизни российских военных, положение для окружённого гарнизона не становится лучше. Командир "Азова" Прокопенко и взявший на себя командование Волына, по некоторым данным, не обладают и десятой частью информации о том, что реально происходит вокруг промзоны завода — у подразделений в подвалах с момента окружения наблюдаются серьёзные проблемы со связью, и координировать свои действия националисты и выжившие морпехи уже не могут.

При этом любая попытка "огрызнуться", например, так, как "Азовцы" поступили в ответ на предложение сложить оружие, будет пресекаться, что называется, "с гарантией результата". Слова Зеленского о том, что окружённых в Мариуполе попробуют спасти силой, вероятно, направлены на то, чтобы слепить из запертых по подвалам националистов вторых "киборгов". Речь идёт о бойцах 93-й отдельной механизированной бригады, с которыми обошлись ровно так же, как и с гарнизоном Мариуполя: сначала запертым в Донецком аэропорту пехотинцам обещали помощь и вооружение, а после того, как все попытки помочь провалились, командование о них просто забыло. Не исключено, что та же участь ожидает и заблокированных на "Азовстали".

Украинские военные. Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket Будет ли Зеленский спасть гарнизон Мариуполя "по-военному"? 0 Будет, просто готовится Не будет, рассказ о подготовке — это фикция Националистов и морпехов давно "списали"

Авторы Сергей Андреев