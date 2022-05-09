Шесть украинских вертолётов уничтожены ракетами "Оникс" под Одессой

В районе военного аэродрома Червоноглинское в Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" были уничтожены шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщил вечером 9 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Таким образом он уточнил информацию, переданную российским военным ведомством на утреннем брифинге, по итогам минувшей ночи. Тогда не было известно, сколько вертолётов противника удалось уничтожить в результате пуска.

Напомним, что береговой комплекс "Бастион" и ракеты "Оникс" уже неоднократно использовались в ходе специальной военной операции на Украине. Лайф уже показывал, как 1 мая в результате атаки был уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы. А в апреле Минобороны РФ публиковало кадры, как "Оникс" нанёс удар по объектам военной инфраструктуры Украины, в результате чего командный пункт группировки войск ВСУ был уничтожен.