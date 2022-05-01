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Опубликовано 1 мая 2022, 10:32
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Запустили с берега Чёрного моря: Минобороны РФ показало видео удара ракетами "Оникс" по военным объектам Украины

В результате атаки уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.

ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выпустил ракету "Оникс" по назначенной наземной цели. Удар был нанесён в рамках специальной военной операции на Украине, в результате уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.

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Ранее Минобороны показало видео ударов вертолётами Ка-52 по военной технике и объектам ВСУ. Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров, уничтожив пункт управления, уточнили в военном ведомстве.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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