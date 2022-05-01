Запустили с берега Чёрного моря: Минобороны РФ показало видео удара ракетами "Оникс" по военным объектам Украины
В результате атаки уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео © Минобороны России
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.
Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выпустил ракету "Оникс" по назначенной наземной цели. Удар был нанесён в рамках специальной военной операции на Украине, в результате уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.
Ранее Минобороны показало видео ударов вертолётами Ка-52 по военной технике и объектам ВСУ. Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров, уничтожив пункт управления, уточнили в военном ведомстве.
Кадр из видео Минобороны РФ