Запустили с берега Чёрного моря: Минобороны РФ показало видео удара ракетами "Оникс" по военным объектам Украины

В результате атаки уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.

ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выпустил ракету "Оникс" по назначенной наземной цели. Удар был нанесён в рамках специальной военной операции на Украине, в результате уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.