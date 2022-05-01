Минобороны показало видео ударов вертолётами Ка-52 по военной технике и объектам ВСУ
Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров, уничтожив пункт управления, уточнили в военном ведомстве.
Удары неуправляемыми ракетами по объектам и технике ВСУ с вертолётов Ка-52. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 военных объектов и украинской техники. В ролике показано закладывание неуправляемых ракет в подвесные блоки винтокрылого судна, взлёт и нанесение ударов, а также посадка вертолётов.
В ведомстве уточнили, что применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров.
"В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — указали в Минобороны.
Ранее Минобороны показало видео захваченного склада ВСУ с тысячей единиц вооружения. Среди найденного в Луганской Народной Республике оружия есть как образцы советского производства, так и переданные странами НАТО ПТРК Javelin и NLAW, уточнили в ведомстве.
Кадр из видео Минобороны РФ