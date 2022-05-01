Минобороны показало видео ударов вертолётами Ка-52 по военной технике и объектам ВСУ

Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров, уничтожив пункт управления, уточнили в военном ведомстве.

Удары неуправляемыми ракетами по объектам и технике ВСУ с вертолётов Ка-52. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 военных объектов и украинской техники. В ролике показано закладывание неуправляемых ракет в подвесные блоки винтокрылого судна, взлёт и нанесение ударов, а также посадка вертолётов.

В ведомстве уточнили, что применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров.

"В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — указали в Минобороны.