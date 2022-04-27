Минобороны: Средства ПВО России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Харьковской области

Также, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщовка были уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщовка уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата", — сказал генерал-майор в ходе вечернего брифинга.

Всего же с начала проведения "Операции Z" на Украине ВС РФ уничтожили 141 самолёт и 111 вертолётов противника, а также 609 беспилотников, 275 зенитных ракетных комплексов и 2616 танков, включая другие боевые бронированные машины. Кроме того, ВСУ лишились 297 установок реактивных систем залпового огня и свыше тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов.