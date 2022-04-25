ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые Запад передавал вооружение ВСУ

В течение дня нанесены удары по 27 объектам Украины, в том числе по четырём пунктам управления и складу боеприпасов в районе Славянска в ДНР.

Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили в ходе "Операции Z" шесть подстанций на Украине, которые использовались для передачи западного вооружения и техники бойцам ВСУ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности уничтожено шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск в Донбассе", — уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России уничтожили 27 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска в ДНР, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.