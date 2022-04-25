Росгвардейцы показали уничтожение брошенных ВСУ при отступлении боеприпасов
Сначала военные аккуратно складывают снаряды, а затем уже присоединяют детонатор. Однако в этом деле не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Росгвардейцы показали, как уничтожают брошенные ВСУ при отступлении боеприпасы. Видео © Telegram / SHOT
В освобождённом городе Новая Каховка в Херсонской области военнослужащие Росгвардии ликвидируют боеприпасы, брошенные украинскими военными при отступлении. Как происходит уничтожение снарядов, показал телеграм-канал SHOT.
"152-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд. У нас их 21 штука. Будем уничтожать электрическим способом — накладным зарядом. Мы их сложим, сверху положим тротил, подцепим электродетонатор и будем уничтожать. <...> Работа у нас такая — мирных граждан обезопасить от этой нечисти", — пояснил командир отделения.
Ранее Лайф писал, что Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ под Харьковом. Украинские военные предприняли попытку прорыва в одном из населённых пунктов. В результате их атаку удалось отбить ответным огнём.
Telegram / SHOT