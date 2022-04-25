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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 17:27
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Росгвардейцы показали уничтожение брошенных ВСУ при отступлении боеприпасов

Сначала военные аккуратно складывают снаряды, а затем уже присоединяют детонатор. Однако в этом деле не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Росгвардейцы показали, как уничтожают брошенные ВСУ при отступлении боеприпасы. Видео © Telegram / SHOT

В освобождённом городе Новая Каховка в Херсонской области военнослужащие Росгвардии ликвидируют боеприпасы, брошенные украинскими военными при отступлении. Как происходит уничтожение снарядов, показал телеграм-канал SHOT.

"152-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд. У нас их 21 штука. Будем уничтожать электрическим способом — накладным зарядом. Мы их сложим, сверху положим тротил, подцепим электродетонатор и будем уничтожать. <...> Работа у нас такая — мирных граждан обезопасить от этой нечисти", — пояснил командир отделения.

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Ранее Лайф писал, что Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ под Харьковом. Украинские военные предприняли попытку прорыва в одном из населённых пунктов. В результате их атаку удалось отбить ответным огнём.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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