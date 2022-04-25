Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ под Харьковом
Украинские военные предприняли попытку прорыва в одном из населённых пунктов. В результате их атаку удалось отбить ответным огнём.
Росгвардейцы и артиллеристы Минобороны РФ в ходе "Операции Z" уничтожили бронегруппу ВСУ, которая предприняла попытку прорыва в одном из населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Действия украинских военных начались с обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии. В это же время колонна из восьми танков ВСУ при поддержке пехоты двигались в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населённый пункт. Впоследствии по выявленным целям артиллерией Минобороны РФ был открыт огонь.
"В результате огневого поражения противник понёс существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве. Росгвардейцы открыли огонь по противнику из миномётов, спецназовцы Росгвардии вошли противнику во фланг", — добавили в ведомстве.
В результате огнём артиллерии было уничтожено два танка ВСУ, БМП и около 20 военнослужащих. Также огнём из ПТУР спецназовцы поразили два БТР и БМП противника.
Ранее Лайф сообщал, что войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ. Также было поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники.
ТАСС / Гавриил Григоров