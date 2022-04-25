ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 07:37

ВС России сбили "Панцирем-С" украинскую ракету "Точка-У" в небе над Чернобаевкой

Вооружённые силы Российской Федерации сбили в небе над Чернобаевкой Херсонской области ракету "Точка-У" с помощью комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня", — уточнил он.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражено шесть объектов ВСУ, включая три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Барвенково и Новая Дмитровка.

Средства ПВО России сбили в воздухе десять украинских беспилотников
Средства ПВО России сбили в воздухе десять украинских беспилотников

Ранее Лайф сообщал, что войска России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки и пороха для ВСУ. Также за ночь поражено девять военных объектов Украины, включая один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники.

BannerImage

ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar