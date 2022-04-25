ВС России сбили "Панцирем-С" украинскую ракету "Точка-У" в небе над Чернобаевкой

Вооружённые силы Российской Федерации сбили в небе над Чернобаевкой Херсонской области ракету "Точка-У" с помощью комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня", — уточнил он.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражено шесть объектов ВСУ, включая три опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Барвенково и Новая Дмитровка.