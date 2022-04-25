Войска России уничтожили штаб "Правого сектора" в Новогродовке

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 объекта ВСУ, в том числе четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Российские войска в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 27 военных объектов Украины, включая штаб "Правого сектора"* в Новогродовке. Об этом сообщил в ходе брифинга о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки "Правый сектор" в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники", — уточнил он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 объекта ВСУ, в том числе четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками нанесено 15 ударов, в ходе которых уничтожены стартовая позиция тактического ракетного комплекса "Точка-У", три пункта управления, артиллерийская батарея и десять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы и артиллеристы Минобороны РФ в ходе "Операции Z" уничтожили бронегруппу ВСУ, которая предприняла попытку прорыва в одном из населённых пунктов Харьковской области.