Поручение Путина собрать базу о зверствах украинских нацистов сочли подготовкой к трибуналу

Эксперты считают, что российский лидер действует на опережение, поскольку Запад уже обсуждает предложения дать оценку спецоперации. А так аргументы Москвы до западных лидеров точно дойдут.

Требование президента РФ Владимира Путина начать собирать доказательства преступлений нацистов против мирных жителей и российских военных является подготовкой к международному трибуналу над националистами. Это решение логично, поскольку украинцам придётся ответить за свои преступления, заявил в беседе с Ura.ru первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Бесследно убийства людей, унижения и издевательства, которые националисты проводили над собственным народом, без ответа остаться не могут. Было бы лучше, чтобы это был международный трибунал, чтобы весь мир скинул пелену с глаз и увидел, что из себя представляет украинский режим", — отметил сенатор.

Замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в свою очередь уверен, что эта тема напрямую касается и других — особенно стран Европы, которые должны осознавать опасность современного нацизма.

"Тогда бацилла [нацизма] перестанет действовать. Чтобы предотвратить распространение неонацизма не только на Украине, но и в других странах мира, необходимо создать правовую реальность, которая будет продолжением Нюрнбергского процесса", — отметил эксперт.

Директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев подчеркнул, что Путин действует на опережение, поскольку сегодня Запад уже обсуждает предложения дать оценку действиям Москвы в ходе спецоперации. Специалист уверен, что трибунал над украинскими неонацистами потребуется для поддержания репутации России, поскольку "до кого-то из западных лидеров наши аргументы непременно дойдут".