Поручение Путина собрать базу о зверствах украинских нацистов сочли подготовкой к трибуналу
Эксперты считают, что российский лидер действует на опережение, поскольку Запад уже обсуждает предложения дать оценку спецоперации. А так аргументы Москвы до западных лидеров точно дойдут.
Требование президента РФ Владимира Путина начать собирать доказательства преступлений нацистов против мирных жителей и российских военных является подготовкой к международному трибуналу над националистами. Это решение логично, поскольку украинцам придётся ответить за свои преступления, заявил в беседе с Ura.ru первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
"Бесследно убийства людей, унижения и издевательства, которые националисты проводили над собственным народом, без ответа остаться не могут. Было бы лучше, чтобы это был международный трибунал, чтобы весь мир скинул пелену с глаз и увидел, что из себя представляет украинский режим", — отметил сенатор.
Замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в свою очередь уверен, что эта тема напрямую касается и других — особенно стран Европы, которые должны осознавать опасность современного нацизма.
"Тогда бацилла [нацизма] перестанет действовать. Чтобы предотвратить распространение неонацизма не только на Украине, но и в других странах мира, необходимо создать правовую реальность, которая будет продолжением Нюрнбергского процесса", — отметил эксперт.
Директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев подчеркнул, что Путин действует на опережение, поскольку сегодня Запад уже обсуждает предложения дать оценку действиям Москвы в ходе спецоперации. Специалист уверен, что трибунал над украинскими неонацистами потребуется для поддержания репутации России, поскольку "до кого-то из западных лидеров наши аргументы непременно дойдут".
Ранее эксперт Игорь Коротченко заявил, что военный трибунал станет важным этапом процесса денацификации Украины. На скамье подсудимых, по мнению специалиста, должны оказаться не только националисты, но и киевская власть, представители пропаганды и все те, кто поддерживает геноцид мирных жителей.
ТАСС / Валерий Шарифулин