Эксперты ЭИСИ обсудили, как Запад взращивал и поддерживал идеологию нацизма на Украине

Украинцев, как выразился один из участников встречи, "долгое время воспитывали в ненависти к русским" с целью последовательного "расчеловечивания" людей с русской идентичностью.

Идеология нацизма на Украине не сохранилась бы, если бы не было финансовой и медийной поддержки со стороны Запада. К такому выводу пришли участники круглого стола "Вопросы денацификации". На площадке ЭИСИ эксперты обсудили истоки и современные характеристики украинского нацизма, расследование военных преступлений Украины против мирного населения и отношение российских граждан к этим вопросам.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил участникам круглого стола, как США и Канада обеспечивали для нацистов возможность распространения их идеологической информации после Великой Отечественной войны. В 90-е годы эта информация начала вновь транслироваться на Украине, а также были выделены гранты на появление там бандеровских ячеек. Это было обусловлено американской доктриной, которая изложена в книге Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска": "С Украиной Россия — империя". По словам Матвейчева, Украина для Запада по сей день является всего лишь инструментом для построения нового мира "на обломках России" и исключительно за счёт нашей страны.

"На Украине либерализм и нацизм были замешаны густо, потому что нацизм и был инструментом западного проникновения и экспансии в украинском и российском обществе. Война до последнего украинца с Россией — это их абсолютная цель, которую они пытаются реализовать", — подытожил депутат.

Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Плоды Запада по поддержке идеологии нацизма на Украине подробно фиксирует Международный общественный трибунал по Украине, созданный месяц назад Общественной палатой РФ совместно с журналистами и общественниками из разных стран мира. Организацией в том числе ведётся независимое расследование преступлений, совершённых на освобождённых районах Украины на основе анализа учебников, документов, пособий, тестов, хранящихся в бывших военных базах "Азова", а также опросов местных жителей. На площадке ЭИСИ сегодня были представлены и видеоматериалы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских военных в Мариуполе. Мирные жители, ставшие очевидцами преступлений, сами привели примеры зверских убийств, жестокостей, насилия и бесчеловечного отношения к ним со стороны боевиков. На одном из видео 74-летний Леонид Коломущенко рассказал, как ВСУ выгнали детей в больницу № 4 Мариуполя и потом обстреливали здание медучреждения. На другом фрагменте видео жительница города Светлана Сурма рассказала об украинских снайперах и о том, как украинская техника стреляла по домам, а её землячка Галина Подубняк рассказала, что в больнице, где она работала, лежал британский "куратор" неонацистского подразделения "Азова", ей в лицо говорил о русских жителях Мариуполя: "Вы нелюди, всё равно мы вас уничтожим".

По мнению директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты Максима Григорьева, украинцев "долгое время просто воспитывали в ненависти к русским". Он часто слышал о том, что, когда мирные жители выходили на улицы, чтобы противостоять тому, что происходит, нацисты просто расстреливали, а тех, кто отказывался помогать, зверски убивали и могли надругаться над телом. Убивали, по словам Григорьева, даже за неправильное произношение украинских слов.

"Украина стала абсолютно тоталитарным обществом с ярко выраженной идеологией фашизма", — убеждён эксперт.

Фото © Getty Images / Andrea Carrubba / Anadolu Agency

Эту мысль в своём выступлении развил политолог Александр Рудаков. В основу современного украинского нацизма, по его словам, легли три общественных течения: во-первых, это радикальный украинский национализм, сформировавшийся после Второй мировой войны и импортированный украинской диаспорой в США и Канаде на Украину в 1990-е годы. Во-вторых, это украинский фашизм, выросший в западных регионах Украины уже после распада СССР, в основе которого — культ ОУН-УПА и его главаря Степана Бандеры. В-третьих, это расистские и ксенофобские идеи, которые использовали неонацистские группировки востока Украины, формировавшиеся в рамках субкультуры скинхедов. Основа идеологии этих групп — неонацизм и культ превосходства белой расы. По сути, они ничем не отличались от американских, британских или немецких скинхедов-неонацистов. Эксперт также назвал и современные черты украинского нацизма. Прежде всего это последовательное "расчеловечивание" людей с русской идентичностью, носителей идеологии русского мира.

"Объединение этих трёх потоков в один произошло в ходе Евромайдана. Как политическое явление современный украинский нацизм сформировался весной 2014 года. Датой его рождения можно считать 2 мая 2014 года, день массового сожжения противников националистической власти в Доме профсоюзов в Одессе… Кадры расправ с обгоревшими людьми, выпрыгивавших из окон и попадавших под удары кастетов и бит, показывали, что возрождение нацизма на Украине стало реальностью, перешло из теоретической в практическую фазу. Национал-либералы, фашисты-бандеровцы и неонацисты-скинхеды объединились в один блок. Взаимопроникновение их идеологий сформировало идеологический портрет современного украинского нацизма", — рассказал Рудаков.

Ранее президент Владимир Путин поприветствовал участников школьного исторического форума "Сила — в правде!". Глава государства, в частности, указал на важность позиции молодёжи, её стремления учиться и делать вклад в защиту правды. Он также назвал "глубоко символичными" время и место проведения мероприятия — в преддверии 9 Мая на Поклонной горе, в Музее Победы.