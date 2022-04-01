Историк Могилевский: Россияне сплотились вокруг президента во имя будущего страны

По словам специалиста, к гражданам РФ пришло понимание того, что Москва ведёт борьбу с самым худшим врагом человечества — нацизмом.

Проведение специальной операции на Украине и беспрецедентное давление на Россию привели к сплочению российского общества, поднятию рейтинга президента РФ Владимира Путина. Об этом Лайфу рассказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Эти результаты социологических исследований мы наблюдаем в нашей простой жизни: по кругу общения каждого из нас, по своим друзьям и знакомым. Мы видим, что действительно наш народ, после того как, может, некоторые в первые дни специальной операции растерялись, — сплотился. Сплотился вокруг президента во имя будущего России", — сказал он.

По словам Могилевского, к российским гражданам пришло понимание того, что Россия ведёт борьбу с самым худшим врагом человечества — нацизмом. По его словам, важно, что Путин в своих выступлениях объяснял весь смысл происходящего.

"Очень важно, что он делал глубокий анализ исторических процессов, которые привели к возникновению тех угроз, которые мы наблюдали и которые сейчас купируются, и говорил об историческом будущем. Это говорит о том, что президент очень ясно понимает историю как процесс", — подчеркнул специалист.

Путин объяснил те процессы на Украине, формировавшиеся на протяжении десятилетий, которые угрожали нашей стране. Если их не остановить, они создали бы ещё большую угрозу для России, уверен Могилевский.

"Люди поняли. Люди стали думать: а что дальше? Какое наше историческое будущее? В моменты, когда происходят крупные исторические события, люди обращаются к главным ценностям", — отметил эксперт.

По его мнению, одна из главных ценностей для российских граждан — это сама Россия. И те враги извне, которые хотели допустить раскол российского общества, ошиблись, ведь сегодня граждане РФ демонстрируют небывалое единство и сплочённость.