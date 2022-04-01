Политолог Данилин: Принятые Путиным решения вызвали сплочение российского общества

Западные санкции являются фактически гуманитарной войной, уверен он, однако консолидация людей показывает, что Запад и Украина проиграли информационную борьбу, к которой готовились очень давно.

Антироссийские санкции, объявленные Западом, а также принятые решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и проведении "Операции Z" на Украине сплотили общество. Об этом говорят рейтинги доверия президенту Владимиру Путину и Правительству РФ, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

"Мы наблюдаем существенный рост консолидации общества. Растёт уровень одобрения деятельности правительства. Доверие президенту достигло рекордных значений с 2017 года — 81%. Аналогичный достаточно высокий результат и у Мишустина. Хороший уровень поддержки у "Единой России". Всё это безусловно говорит о том, что принятые Владимиром Путиным решения — признание ЛНР, ДНР, денацификация Украины, — вызвали сплочение российского общества вокруг власти", — сказал Данилин Лайфу.

По словам эксперта, люди видят, что западные санкции являются фактически гуманитарной войной. Однако сплочение общества показывает, что Запад и Украина проиграли информационную борьбу, несмотря на то что они готовились к ней очень давно.

"Мы видели это по первым дням, когда были вбросы, привлечение представителей пятой колонны, плакальщиков, которым было стыдно за что-то. Всё это было сделано, организовано, проплачено, дирижировалось и продолжает дирижироваться. Но этот удар пропал зря, потому что российское общество будет настолько сплочённым, что получится только обратный эффект. Это произошло потому, что они вообще ничего не понимают о русском человеке, о русском народе. Всё это вместе привело к выработке иммунитета против постоянной лжи, которую бросают в наш адрес западные, украинские СМИ и соцсети. Русские чувствуют, что мы боремся за правду", — добавил Данилин.

Главным же провалом западной кампании, по его мнению, стала тема со стыдом, которая вызвала жесточайшее отторжение в обществе и стимулировала гордость за себя, страну и народ.