Эксперт Коротченко: Военный трибунал станет важным этапом процесса денацификации Украины
На скамье подсудимых, по мнению специалиста, должны оказаться не только националисты, но и киевская власть, представители пропаганды и все те, кто поддерживает геноцид мирных жителей.
На освобождённых территориях Украины вскрываются новые факты зверств националистов над мирным гражданским населением. Всё это является предпосылкой для создания в будущем военного трибунала, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.
"В какой форме и где этот трибунал будет функционировать — это, очевидно, вопрос политического решения, но он необходим. Не только общественный, но и, думаю, должна быть применена юридическая практика. То есть мы должны будем по итогам завершённой спецоперации устроить аналог Нюрнбергского трибунала", — передаёт телеканал "360" слова специалиста.
На скамье подсудимых, по мнению военного эксперта, должны оказаться не только националисты, но и киевская власть, представители пропаганды и все те, кто поддерживает геноцид мирных жителей. По мнению Коротченко, военный трибунал должен стать "одним из важных элементов процесса денацификации" Незалежной.
А ранее житель Попасной рассказал, как украинские танки стреляли по жилым домам. По словам мужчины, военнослужащим было неважно, есть ли внутри люди. Он не может понять, зачем ВСУ такое делали.
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