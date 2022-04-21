Штаб теробороны ДНР опубликовал видео ракетного удара ВСУ по Шахтёрску

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины использовали РСЗО 9К58 "Смерч". Согласно предварительной информации, погиб один ребёнок, ещё три человека ранены.

Штаб территориальной обороны ДНР опубликовал видео с моментом ракетного удара ВСУ по городу Шахтёрску.

На кадрах с камеры наружного наблюдения можно увидеть, что, услышав шум от полёта снарядов, люди в спальном районе города начинают в спешке искать укрытие. Кто-то успевает забежать в подъезд, некоторые убегают по улице. При этом одна из кассет ракеты попала в дом, а другая упала на дорогу. В свою очередь Народная милиция ДНР показала непосредственно места падения обломков.

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины использовали РСЗО 9К58 "Смерч", ракеты которой перехватили силы ПВО ДНР. Всего было выпущено четыре снаряда. По предварительной информации, в результате обстрела погиб один ребёнок, ещё три человека ранены.