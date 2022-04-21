Названа дата решения ФИА по делу показавшего похожее на нацистское приветствие российского гонщика

До этого Автомобильный клуб Италии отозвал спортивную лицензию у 15-летнего пилота.

Комиссия Международной автомобильной федерации (ФИА) в пятницу вынесет решение по делу российского гонщика Артёма Северюхина, который отпраздновал победу на этапе чемпионата Европы по картингу жестом, напоминающим нацистское приветствие. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова.

"Решение относительно Артёма Северюхина по результатам заседания комиссии ФИА должны вынести завтра до конца дня. Итальянский автоклуб на эту минуту своё мнение ещё не озвучил. Все подробности позже", — написала Мельникова.

В начале апреля после победы на стартовом этапе чемпионата Европы в португальском Портимане в классе ОК Северюхин ударил себя кулаком в область сердца и вытянул вперёд правую руку. Этот жест напоминает "римский салют".

Гонщик выступает на чемпионате Европы под итальянским флагом. Это связано с санкциями ФИА.

Северюхину грозит пожизненная дисквалификация. Шведская команда Ward Racing, за которую выступал Артём, осудила его жест и расторгла с ним контракт. Руководство Автомобильного клуба Италии (ACI) отозвало спортивную лицензию российского гонщика.

После инцидента наш спортсмен извинился за своё поведение на подиуме. Он сказал, что не хотел никого оскорбить, никогда не поддерживал нацизм и считает его одним из самых страшных преступлений против человечества.