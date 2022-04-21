Супруга пострадавшего везла его на тележке, пытаясь добраться до военных ДНР, чтобы получить помощь. А когда женщина уставала, мужчина шёл сам, опираясь на две швабры.

Бойцы "Азова" прострелили ногу пенсионеру из Мариуполя, когда он вышел набрать воды. Видео © t.me / msgazdiev

Бойцы национального батальона "Азов" прострелили ногу жителю Мариуполя, когда тот вышел набрать воды. В беседе с RT пенсионер рассказал, что военные со стороны Украины не разрешают людям выходить из своих домов под угрозой расстрела. Видео опубликовал старший корреспондент телеканала Мурад Газдиев в телеграм-канале.

"Украинцы говорят: "Не вздумайте выходить, стреляем на поражение сразу", — сказал мужчина.

На кадрах старик в измученном состоянии буквально выползает с территории, захваченной националистами. Он рассказал, что неделю назад вышел из дома с женой, чтобы набрать воды. Однако снайпер выстрелил в ногу пенсионеру. Сейчас у мужчины рана "размером с мандарин", она инфицирована и гноится.

"Все кости раздроблены, одни сухожилия остались", — добавил пенсионер.

Используя ротацию националистов, супруги смогли вырваться из опасной зоны. Сначала жена везла старика на тележке, но, когда она уставала, мужчина шёл сам, опираясь на две швабры. В результате пара смогла добраться до военных Донецкой Народной Республики.