В Кремле обещали обнародовать данные обо всех награждённых за участие в спецоперации военных

По словам Пескова, "мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев". И многих, к слову, уже знаем — имена отличившихся военнослужащих часто публикует Минобороны вместе с рассказами об их подвигах.

Информация обо всех российских военнослужащих, награждённых за участие в специальной военной операции на Украине, со временем будет обнародована. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, вся эта информация будет обнародована, мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем. И мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", — сказал представитель Кремля.