В Кремле обещали обнародовать данные обо всех награждённых за участие в спецоперации военных
По словам Пескова, "мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев". И многих, к слову, уже знаем — имена отличившихся военнослужащих часто публикует Минобороны вместе с рассказами об их подвигах.
Информация обо всех российских военнослужащих, награждённых за участие в специальной военной операции на Украине, со временем будет обнародована. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, вся эта информация будет обнародована, мы все имеем право на то, чтобы знать наших героев, и многих мы уже знаем. И мы не сомневаемся, что со временем мы узнаем все самые замечательные, самые важные истории геройств, на которые и мы, и наши будущие поколения будем равняться", — сказал представитель Кремля.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя. Российский лидер попросил министра обороны Шойгу представить предложения по награждению отличившихся военнослужащих к государственным наградам и добавил, что в понимании всей страны они являются героями. Также Путин заявил о необходимости обеспечить исполнение всех социальных гарантий перед российскими военными, в особенности перед теми, кто получил ранения в ходе "Операции Z", а также перед семьями погибших.