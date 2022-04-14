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Опубликовано 14 апреля 2022, 11:27

Портреты героев, погибших в спецоперации на Украине, могут пополнить ряды "Бессмертного полка"

Организаторы сообщили, что такие заявки уже поступают от граждан страны. Последнее слово будет за родными и близкими погибших российских военных.

Портреты российских военных-героев, погибших во время специальной военной операции на Украине, могут пронести в этом году во время шествия "Бессмертного полка". Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг сопредседатель Центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. По её словам, главное — чтобы было соответствующее желание их родных и близких.

"Мы очень гордимся нашими ребятами, которые встали на защиту ценностей наших ветеранов, которых мы будем чествовать 9 Мая, но хочу подчеркнуть, что это лично от семей, которые потеряли своих родных и близких в спецоперации, зависит, хотят ли они, чтобы в таком формате вспомнили 9 Мая про их родных и близких. Если у них будет такое желание, то, я думаю, организаторы шествия противиться не будут", — сказала Цунаева.

"Бессмертный полк" — общественная акция, которая впервые состоялась в Томске 9 Мая 2012 года. Её участники ежегодно в канун очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.


Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдёт в традиционном формате
Шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдёт в традиционном формате

Напомним, что в 2020-м и 2021 году шествие проходило онлайн из-за пандемии коронавируса. В этом году оно состоится в традиционном — очном формате, о чём уже объявили организаторы.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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