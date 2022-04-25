Военный эксперт Кнутов заявил о сильном "снарядном голоде" ВСУ

По словам специалиста, Незалежной нужны 152-миллиметровые боеприпасы, которых нет в наличии. Единственная страна, выпускающая их, это Болгария, но уровень производства там слишком мал.

Вооружённые силы Украины начали испытывать сильный "снарядный голод". Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Снарядный голод" ощущается и в Донбассе, и в других районах на линии соприкосновения российских и украинских войск. Украине нужны 152-миллиметровые снаряды, но их нет в наличии", — сказал он.

Кнутов отметил, что единственная страна, производящая снаряды данного калибра, — это Болгария, но уровень производства там слишком мал. Поэтому, по его словам, в НАТО приняли решение поставить на Украину тяжёлую артиллерию калибра 155 миллиметров. Это оружие натовского стандарта, боеприпасы для которого Североатлантический альянс сможет поставлять без труда.