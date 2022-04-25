Военный эксперт Кнутов заявил о сильном "снарядном голоде" ВСУ
По словам специалиста, Незалежной нужны 152-миллиметровые боеприпасы, которых нет в наличии. Единственная страна, выпускающая их, это Болгария, но уровень производства там слишком мал.
Вооружённые силы Украины начали испытывать сильный "снарядный голод". Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
"Снарядный голод" ощущается и в Донбассе, и в других районах на линии соприкосновения российских и украинских войск. Украине нужны 152-миллиметровые снаряды, но их нет в наличии", — сказал он.
Кнутов отметил, что единственная страна, производящая снаряды данного калибра, — это Болгария, но уровень производства там слишком мал. Поэтому, по его словам, в НАТО приняли решение поставить на Украину тяжёлую артиллерию калибра 155 миллиметров. Это оружие натовского стандарта, боеприпасы для которого Североатлантический альянс сможет поставлять без труда.
Ранее Лайф рассказал, что вопрос поставок оружия Украине довёл Болгарию до раскола. София, несмотря на призывы европейских стран поставлять Киеву тяжёлое вооружение, пока не совершает такого шага, поскольку в политических кругах единого мнения нет.
Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES