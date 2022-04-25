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Опубликовано 25 апреля 2022, 17:07

Военный эксперт Кнутов заявил о сильном "снарядном голоде" ВСУ

По словам специалиста, Незалежной нужны 152-миллиметровые боеприпасы, которых нет в наличии. Единственная страна, выпускающая их, это Болгария, но уровень производства там слишком мал.

Вооружённые силы Украины начали испытывать сильный "снарядный голод". Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Снарядный голод" ощущается и в Донбассе, и в других районах на линии соприкосновения российских и украинских войск. Украине нужны 152-миллиметровые снаряды, но их нет в наличии", — сказал он.

Кнутов отметил, что единственная страна, производящая снаряды данного калибра, — это Болгария, но уровень производства там слишком мал. Поэтому, по его словам, в НАТО приняли решение поставить на Украину тяжёлую артиллерию калибра 155 миллиметров. Это оружие натовского стандарта, боеприпасы для которого Североатлантический альянс сможет поставлять без труда.

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Ранее Лайф рассказал, что вопрос поставок оружия Украине довёл Болгарию до раскола. София, несмотря на призывы европейских стран поставлять Киеву тяжёлое вооружение, пока не совершает такого шага, поскольку в политических кругах единого мнения нет.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Григорий Воронцов
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