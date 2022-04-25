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Опубликовано 25 апреля 2022, 15:58

Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak

Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолётов и самолётов, а его заявленная дальность действия — до семи километров.

Власти Лондона решили передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer, оснащённые ракетами Starstreak. Об этом заявил в понедельник глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

Он напомнил, что премьер-министр Борис Джонсон уже анонсировал поставки Украине современной военной техники на 100 миллионов фунтов, включая 120 бронемашин, противокорабельные ракеты и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для нанесения высокоточных ударов. Однако украинские власти дали понять, что им нужно больше, отметил Уоллес.

"Мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak. Машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время", приводит слова главы оборонного ведомства ТАСС.

Starstreak — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолётов и самолётов противника. Ракеты имеют лазерную наводку, а дальность действия составляет до семи километров.

Британия поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных систем
Британия поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных систем

Ранее посол РФ в США Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением. Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Wikipedia.org / Nilfanion

Алексей Берковиц
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