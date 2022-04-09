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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 17:36

Британия поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных систем

Новый пакет военной помощи направляется Киеву в дополнение к объявленным в пятницу поставкам зенитных ракет Starstreak, а также 800 противотанковым управляемым ракетам.

Великобритания планирует направить украинским военным 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона по итогам его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр представил новую программу военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных систем для поддержки Украины в текущей критической фазе", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данные вооружения идут в дополнение к объявленным в пятницу новым поставкам зенитных ракет Starstreak, а также 800 противотанковым управляемым ракетам и высокоточным барражирующим снарядам.

Джонсон также сообщил о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий в размере 500 млн долларов по линии Всемирного банка.

"Я дал ясно понять сегодня, что Соединённое Королевство непоколебимо поддерживает украинцев в их продолжающейся битве. Мы готовы помогать в долгосрочной перспективе", — сказал он.

Джонсон в Киеве встретился с Зеленским
Джонсон в Киеве встретился с Зеленским

Ранее посол РФ в США Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину вооружением. Диппредставитель подчеркнул, что с украинской территории не должно исходить никаких угроз в адрес РФ и нужно любыми средствами предотвратить подрыв Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Ирина Мусина
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