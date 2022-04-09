Пограничный пост в Курской области обстреляли из миномётов со стороны Украины
Как сообщил губернатор региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Ответным огнём российских военных огневая точка была подавлена.
Пограничный пост в Курской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет", — написал он.
Старовойт уточнил, что ответным огнём российских пограничников и вооружённых сил огневая точка была подавлена. Губернатор находится на связи с военными. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, он призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее в Минобороны рассказали, что Киев готовит провокацию в Ирпени, чтобы обвинить РФ в якобы массовых убийствах. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подразделения Российских вооружённых сил покинули этот населённый пункт более недели назад.
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