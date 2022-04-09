Пограничный пост в Курской области обстреляли из миномётов со стороны Украины

Как сообщил губернатор региона, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Ответным огнём российских военных огневая точка была подавлена.

Пограничный пост в Курской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет", — написал он.

Старовойт уточнил, что ответным огнём российских пограничников и вооружённых сил огневая точка была подавлена. Губернатор находится на связи с военными. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем, он призвал жителей сохранять спокойствие.