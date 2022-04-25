Белгородский губернатор показал фото последствий обстрела ВСУ села Нехотеевка
Вячеслав Гладков уточнил, что подомовой обход ещё не закончился, а уже найдены повреждения в нескольких домовладениях.
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины села Нехотеевка в Белгородской области повреждены оказались четыре домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Нехотеевке повреждены четыре домовладения и один автомобиль. Подомовой обход продолжается", — написал он в телеграм-канале, приложив фото с места происшествия.
Как уже рассказывал Лайф, 25 апреля ВСУ обстреляли приграничное село Нехотеевка Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате ЧП пострадавших, к счастью, нет. При этом за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли сёла Белгородской области. Так, 14 апреля под обстрел попали Сподарюшино и Журавлёвка, 19 апреля — Головчино, 24 апреля — Отрадное.
Тelegram / "Настоящий Гладков"