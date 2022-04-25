Белгородский губернатор показал фото последствий обстрела ВСУ села Нехотеевка

Вячеслав Гладков уточнил, что подомовой обход ещё не закончился, а уже найдены повреждения в нескольких домовладениях.

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины села Нехотеевка в Белгородской области повреждены оказались четыре домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Нехотеевке повреждены четыре домовладения и один автомобиль. Подомовой обход продолжается", — написал он в телеграм-канале, приложив фото с места происшествия.







