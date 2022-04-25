ВСУ обстреляли приграничное село Нехотеевка Белгородской области
В результате были повреждены жилые постройки и личный транспорт, сказал глава региона.
Украинские военные обстреляли ещё одно село в Белгородской области, в этот раз огонь вёлся по приграничной Нехотеевке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть повреждённые жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет", — уточнил глава региона.
Напомним, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли сёла Белгородской области. Так, 14 апреля под обстрел попали Сподарюшино и Журавлёвка, 19 апреля — Головчино, 24 апреля — Отрадное.
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