Эксперт также отметил, что взгляды в Европе на ситуацию на Украине меняются, особенно после наплыва в страны невоспитанных беженцев из Незалежной.

Украинский лидер Владимир Зеленский даже для Запада стал "неуправляемой боеголовкой". Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев.

"Переговоры там вести вообще не с кем, потому что Зеленский каждый день меняет позицию, и, как опытным путём выяснилось, размер влияния на него западных партнёров мы преувеличивали в том смысле, что 100%-ной управляемости там нет, это боеголовка неуправляемая", — сказал он.

По словам Чадаева, Зеленскому, конечно, помогают и корректируют его действия, но для Европы и Америки он сейчас является "священным Граалем". Тем не менее ряд попыток через партнёров обеспечить соблюдение договорённостей оказались малоуспешными. Поэтому политолог призывает оставить попытки наладить диалог с Киевом, а вступить в переговоры с Западом. Он считает, что там меняется и более нет однозначной антироссийской консолидации. Кроме того, разворачивается не в пользу украинцев и общественное мнение, что видно по снижению интереса к новостям в медиа по конфликту в Незалежной. Влияют на умы в Европе и украинские беженцы, которые ведут себя в гостях не лучшим образом.

"Это ещё не так заметно на официальном дипломатическом уровне, но, как всегда, у европейцев всё происходит в коридорах, кулуарах, и в неформальных коммуникациях это заметно", — отметил Чадаев.