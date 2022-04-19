Экс-советник НАТО заявил, что Запад с самого начала использовал Зеленского для борьбы с РФ
Жак Бо уверен, что США и Великобритания не хотели мирного будущего на Украине. А сам президент Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране.
Запад приложил все усилия для того, чтобы предотвратить разрешение кризиса на Украине мирным путём, воспользовавшись отсутствием реальной власти у президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо в интервью для информационного портала The Gray Zone.
"Я думаю, что с самого начала он (Зеленский. — Прим. Лайфа) был загнан в ловушку западными союзниками. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — сказал он.
Жак Бо уверен, что Запад оказывал на Зеленского большое давление. По его словам, эти страны пытались сделать так, чтобы украинский президент даже не разговаривал с представителями ДНР и ЛНР. При этом сам лидер Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране. Бывший советник НАТО подчеркнул, что поставки оружия западными странами Киеву и давление со стороны крайне правых сил не способствуют деэскалации конфликта.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Запад может пойти на убийство Зеленского для создания сакральной жертвы. По мнению эксперта, украинский лидер сейчас готовит почву, чтобы заявить о выходе из переговоров с Россией.
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