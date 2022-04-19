Жак Бо уверен, что США и Великобритания не хотели мирного будущего на Украине. А сам президент Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране.

Запад приложил все усилия для того, чтобы предотвратить разрешение кризиса на Украине мирным путём, воспользовавшись отсутствием реальной власти у президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо в интервью для информационного портала The Gray Zone.

"Я думаю, что с самого начала он (Зеленский. — Прим. Лайфа) был загнан в ловушку западными союзниками. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — сказал он.

Жак Бо уверен, что Запад оказывал на Зеленского большое давление. По его словам, эти страны пытались сделать так, чтобы украинский президент даже не разговаривал с представителями ДНР и ЛНР. При этом сам лидер Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране. Бывший советник НАТО подчеркнул, что поставки оружия западными странами Киеву и давление со стороны крайне правых сил не способствуют деэскалации конфликта.