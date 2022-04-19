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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 14:00
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Экс-советник НАТО заявил, что Запад с самого начала использовал Зеленского для борьбы с РФ

Жак Бо уверен, что США и Великобритания не хотели мирного будущего на Украине. А сам президент Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране.

Запад приложил все усилия для того, чтобы предотвратить разрешение кризиса на Украине мирным путём, воспользовавшись отсутствием реальной власти у президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо в интервью для информационного портала The Gray Zone.

"Я думаю, что с самого начала он (Зеленский. — Прим. Лайфа) был загнан в ловушку западными союзниками. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России", — сказал он.

Жак Бо уверен, что Запад оказывал на Зеленского большое давление. По его словам, эти страны пытались сделать так, чтобы украинский президент даже не разговаривал с представителями ДНР и ЛНР. При этом сам лидер Незалежной никогда полноценно не контролировал обстановку в стране. Бывший советник НАТО подчеркнул, что поставки оружия западными странами Киеву и давление со стороны крайне правых сил не способствуют деэскалации конфликта.

Зеленский считает, что Украина готова "сражаться с Россией и 10 лет"
Зеленский считает, что Украина готова "сражаться с Россией и 10 лет"

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Запад может пойти на убийство Зеленского для создания сакральной жертвы. По мнению эксперта, украинский лидер сейчас готовит почву, чтобы заявить о выходе из переговоров с Россией.

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Сайт президента Украины

Евгения Колесникова
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