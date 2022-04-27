Политолог Фёдорова: Путин подчеркнул чёткость и жёсткость позиции РФ в ситуации с Украиной

Киев очень серьёзно подталкивали извне к конфронтации с Россией как с помощью оружия, так и с помощью "иностранного легиона", но ничто из этого значительной роли не сыграло, отметила специалист.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на все препятствия, России ничто не помешает выполнить задачи "Операции Z" на Украине. Так выступление российского лидера на встрече с членами Совета законодателей прокомментировала в беседе с Лайфом политолог Анна Фёдорова.

По словам специалиста, Украину очень серьёзно подталкивали извне к конфронтации с Россией "и с помощью оружия, и с помощью иностранных наёмников", но ничто из этого значительной роли не сыграло.

"То есть здесь президент подчеркнул абсолютную последовательность, чёткость и жёсткость российской позиции. Это, наверное, главное, что по спецоперации надо сказать", — подчеркнула она.

Политолог также отметила положительную оценку Путиным экономики РФ и что "ни о какой катастрофе, драматически ужасных вещах, связанных с санкциями, говорить не приходится". При этом сами по себе ограничения скорее создают новые возможности.

"Российская экономика оказалась значительно более стабильной, чем хотелось бы тем, кто эти санкции вводил. Путин заявил про большую свободу бизнеса, которой Россия ответит на эти попытки изоляции. Я думаю, что это приведёт действительно к тому, что российские бизнес-игроки даже могут от санкций выиграть", — пояснила Фёдорова.

Попытка Запада изолировать Россию информационно и помешать данным распространяться, также не увенчалась успехом, так как у Москвы по-прежнему много иностранной поддержки. Политолог отметила возможность сотрудничества РФ с другими странами для распространения правдивой и адекватной информации о происходящем.