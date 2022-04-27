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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 14:08
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Путин заявил, что Запад уготовил украинскому народу роль "расходного материала"

Глава государства подчеркнул, что недруги нашей страны форсировали создание геополитического оружия, сделали ставку на русофобию и неонацистов, тем самым превращая Украину в анти-Россию.

Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что Запад уготовил украинскому народу роль "расходного материала". Видео © LIFE

Запад уготовил украинскому народу судьбу "расходного материала". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами и сенаторами на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

"Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год они нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну в анти-Россию. Они подтолкнули Украину к столкновению, а народу подготовили судьбу расходного материала", — добавил глава государства.

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Путин отметил, что осознание этого уже приходит к большой части народа Незалежной.

Ранее Путин пообещал молниеносный ответ тем, кто вмешается в ситуацию на Украине извне. По словам российского лидера, в случае создания для РФ угрозы страна использует в ответ средства, которых пока нет у её оппонентов.

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Александр Юнашев
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