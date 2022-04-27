"Все решения приняты": Путин пообещал молниеносный ответ тем, кто вмешается в ситуацию на Украине извне

Президент добавил, что у России для такого ответа есть все инструменты, которыми "не может похвастаться никто".

Удары России будут молниеносными, если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера для Москвы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая перед депутатами и сенаторами на Совете законодателей Санкт-Петербурга.

Путин пообещал молниеносный ответ тем, кто вмешается в ситуацию на Украине извне. Видео © LIFE

"Все задачи будут выполнены. Но хочу ответить: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создаваться неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что у России для такого ответа есть все инструменты, которыми "не может похвастаться никто".

"А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хотим, чтобы все знали. Все решения приняты!" — добавил он.