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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 13:53
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"Все решения приняты": Путин пообещал молниеносный ответ тем, кто вмешается в ситуацию на Украине извне

Президент добавил, что у России для такого ответа есть все инструменты, которыми "не может похвастаться никто".

Удары России будут молниеносными, если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера для Москвы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая перед депутатами и сенаторами на Совете законодателей Санкт-Петербурга.

Путин пообещал молниеносный ответ тем, кто вмешается в ситуацию на Украине извне. Видео © LIFE

"Все задачи будут выполнены. Но хочу ответить: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создаваться неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что у России для такого ответа есть все инструменты, которыми "не может похвастаться никто".

"А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хотим, чтобы все знали. Все решения приняты!" добавил он.

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Ранее президент России неоднократно заявлял, что именно трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать специальную военную операцию. Её целью является помощь людям.

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Александр Юнашев
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