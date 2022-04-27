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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 13:57
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Путин — об "Операции Z": ВС РФ упредили масштабный конфликт на территории нашей страны

Глава государства отметил, что все задачи спецоперации будут выполнены. По его словам, это позволит обеспечить на перспективу безопасность жителям Донбасса, Крыма и всему государству.

Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что военные РФ предотвратили масштабный конфликт на территории нашей страны. Видео © LIFE

Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт для упреждения масштабного конфликта на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с членами Совета законодателей.

"Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что все поставленные задачи "Операции Z" будут, безусловно, выполнены. По его словам, это позволит обеспечить на перспективу безопасность жителям Донбасса, Крыма и всей России.

"Гарантируем, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас", — добавил президент.

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Ранее сообщалось, что почти миллион жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ с начала "Операции Z". Как отметил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, во временных пунктах на территории пяти субъектов округа постоянно размещается почти семь тысяч прибывших.

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Александр Юнашев
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