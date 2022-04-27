Путин — об "Операции Z": ВС РФ упредили масштабный конфликт на территории нашей страны

Глава государства отметил, что все задачи спецоперации будут выполнены. По его словам, это позволит обеспечить на перспективу безопасность жителям Донбасса, Крыма и всему государству.

Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что военные РФ предотвратили масштабный конфликт на территории нашей страны. Видео © LIFE

Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт для упреждения масштабного конфликта на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с членами Совета законодателей.

"Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все поставленные задачи "Операции Z" будут, безусловно, выполнены. По его словам, это позволит обеспечить на перспективу безопасность жителям Донбасса, Крыма и всей России.

"Гарантируем, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас", — добавил президент.