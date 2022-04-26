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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 17:53
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Путин: Россия знает, кем и как была исполнена провокация в Буче

На встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем глава государства подчеркнул, что Российская армия не имеет никакого отношения к этим событиям.

Россия знает, кем и как была исполнена провокация в украинской Буче. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Российский лидер указал на то, что на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле сторонам удалось добиться серьёзного прорыва, однако в скором времени последовала провокация в Буче. Путин заверил, что ВС РФ не имеют никакого отношения к данным событиям.

"Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим", — сказал президент, подчеркнув, что сразу после Бучи позиция представителей Киева по дальнейшему урегулированию конфликта "кардинально изменилась".

Путин заверил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной
Путин заверил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной

Ранее Путин назвал события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии. Он также сообщил, что белорусский лидер передал ему документы, которые подтверждают, что обвинения в адрес российских военных несправедливы.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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