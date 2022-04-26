Путин: Россия знает, кем и как была исполнена провокация в Буче

На встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем глава государства подчеркнул, что Российская армия не имеет никакого отношения к этим событиям.

Россия знает, кем и как была исполнена провокация в украинской Буче. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Российский лидер указал на то, что на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле сторонам удалось добиться серьёзного прорыва, однако в скором времени последовала провокация в Буче. Путин заверил, что ВС РФ не имеют никакого отношения к данным событиям.

"Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим", — сказал президент, подчеркнув, что сразу после Бучи позиция представителей Киева по дальнейшему урегулированию конфликта "кардинально изменилась".