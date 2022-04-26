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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 17:33

Политолог Асафов рассказал, кому могут быть выгодны провокации в Приднестровье

По словам эксперта, для властей Молдавии сейчас есть огромный соблазн решить вопрос региона, прикрываясь кризисом на Украине и происходящим в мире.

Политолог Александр Асафов назвал настоящие причины украинского конфликта. Видео © LIFE

Политолог Александр Асафов объяснил, чьим интересам на самом деле могут отвечать провокации со взрывами в Приднестровье. По словам собеседника Лайфа, сейчас республика по понятным причинам подвергается террористическому давлению.

"Безусловно, хочется всегда надеяться, что больше не будет провокаций, что больше не будет терактов. И что людям позволят жить мирной жизнью без подобного воздействия на них", — сказал он.

Асафов также согласился со словами Вадима Красносельского о том, что Приднестровье пытаются втянуть в конфликт и следы теракта ведут на Украину. На фоне запрета в Молдавии георгиевской ленты и поддержки недружественных РФ стран республика видит отличную возможность решить вопрос региона силой, прикрываясь мировым политическим кризисом, заметил политолог.

Также ошибочно делать выводы, что во всём виноват только украинский режим, взаимодействующий с "националистами", которых нужно называть нацистами, уточнил эксперт. По его словам, корни украинского конфликта уходят далеко за пределы Киева.

"[Это] мы видим по вчерашнему визиту [Энтони] Блинкена и [Ллойда] Остина в Киев, конечно, все американские менеджеры вынуждены совершать визиты лично. Это всё [управление Киевом] находится через океан в Вашингтоне. Очевидно, что цель Приднестровья выбрана и по этому вектору они намерены действовать", — отметил собеседник Лайфа.

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Это особенно важно для США после корректировки обеспечения Россией безопасного коридора до Приднестровья, заметил политолог, и провокации организованы именно из этих соображений. Специалист также сравнил эту ситуацию с действиями Косова, "которое пытается попасть в НАТО, не имея на это никаких обстоятельств и ничего, кроме амбиций".

"Что называется, под шумок пытаются это сделать. Можно привести пример операции Эрдогана против РПК (Рабочей партии Курдистана. — Прим. Лайфа), пока весь мир тоже обсуждает ход событий российской военной операции. Здесь при общей американской цели создавать России как можно больше неприятностей, как говорил об этом Остин, задача истощить Россию", резюмировал эксперт, уточнив, что дипломатические переговоры или остановка боевых действий не интересуют Вашингтон.

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Напомним, 25 апреля в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело не менее трёх взрывов. По данным МВД республики, напавшие стреляли из ручного противотанкового гранатомёта. Утром 26 апреля два взрыва прогремели в посёлке Маяк у радиотелецентра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ. Политолог Владимир Брутер считает, что к инцидентам причастна СБУ, а провокация может быть связана с приездом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

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LIFE

Кристина Шайдуллина
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