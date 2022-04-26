Политолог Асафов рассказал, кому могут быть выгодны провокации в Приднестровье

По словам эксперта, для властей Молдавии сейчас есть огромный соблазн решить вопрос региона, прикрываясь кризисом на Украине и происходящим в мире.

Политолог Александр Асафов назвал настоящие причины украинского конфликта. Видео © LIFE

Политолог Александр Асафов объяснил, чьим интересам на самом деле могут отвечать провокации со взрывами в Приднестровье. По словам собеседника Лайфа, сейчас республика по понятным причинам подвергается террористическому давлению.

"Безусловно, хочется всегда надеяться, что больше не будет провокаций, что больше не будет терактов. И что людям позволят жить мирной жизнью без подобного воздействия на них", — сказал он.

Асафов также согласился со словами Вадима Красносельского о том, что Приднестровье пытаются втянуть в конфликт и следы теракта ведут на Украину. На фоне запрета в Молдавии георгиевской ленты и поддержки недружественных РФ стран республика видит отличную возможность решить вопрос региона силой, прикрываясь мировым политическим кризисом, заметил политолог.

Также ошибочно делать выводы, что во всём виноват только украинский режим, взаимодействующий с "националистами", которых нужно называть нацистами, уточнил эксперт. По его словам, корни украинского конфликта уходят далеко за пределы Киева.

"[Это] мы видим по вчерашнему визиту [Энтони] Блинкена и [Ллойда] Остина в Киев, конечно, все американские менеджеры вынуждены совершать визиты лично. Это всё [управление Киевом] находится через океан в Вашингтоне. Очевидно, что цель Приднестровья выбрана и по этому вектору они намерены действовать", — отметил собеседник Лайфа.

Это особенно важно для США после корректировки обеспечения Россией безопасного коридора до Приднестровья, заметил политолог, и провокации организованы именно из этих соображений. Специалист также сравнил эту ситуацию с действиями Косова, "которое пытается попасть в НАТО, не имея на это никаких обстоятельств и ничего, кроме амбиций".