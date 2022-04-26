Политолог Асафов рассказал, кому могут быть выгодны провокации в Приднестровье
По словам эксперта, для властей Молдавии сейчас есть огромный соблазн решить вопрос региона, прикрываясь кризисом на Украине и происходящим в мире.
Политолог Александр Асафов назвал настоящие причины украинского конфликта. Видео © LIFE
Политолог Александр Асафов объяснил, чьим интересам на самом деле могут отвечать провокации со взрывами в Приднестровье. По словам собеседника Лайфа, сейчас республика по понятным причинам подвергается террористическому давлению.
"Безусловно, хочется всегда надеяться, что больше не будет провокаций, что больше не будет терактов. И что людям позволят жить мирной жизнью без подобного воздействия на них", — сказал он.
Асафов также согласился со словами Вадима Красносельского о том, что Приднестровье пытаются втянуть в конфликт и следы теракта ведут на Украину. На фоне запрета в Молдавии георгиевской ленты и поддержки недружественных РФ стран республика видит отличную возможность решить вопрос региона силой, прикрываясь мировым политическим кризисом, заметил политолог.
Также ошибочно делать выводы, что во всём виноват только украинский режим, взаимодействующий с "националистами", которых нужно называть нацистами, уточнил эксперт. По его словам, корни украинского конфликта уходят далеко за пределы Киева.
"[Это] мы видим по вчерашнему визиту [Энтони] Блинкена и [Ллойда] Остина в Киев, конечно, все американские менеджеры вынуждены совершать визиты лично. Это всё [управление Киевом] находится через океан в Вашингтоне. Очевидно, что цель Приднестровья выбрана и по этому вектору они намерены действовать", — отметил собеседник Лайфа.
Это особенно важно для США после корректировки обеспечения Россией безопасного коридора до Приднестровья, заметил политолог, и провокации организованы именно из этих соображений. Специалист также сравнил эту ситуацию с действиями Косова, "которое пытается попасть в НАТО, не имея на это никаких обстоятельств и ничего, кроме амбиций".
"Что называется, под шумок пытаются это сделать. Можно привести пример операции Эрдогана против РПК (Рабочей партии Курдистана. — Прим. Лайфа), пока весь мир тоже обсуждает ход событий российской военной операции. Здесь при общей американской цели создавать России как можно больше неприятностей, как говорил об этом Остин, задача истощить Россию", — резюмировал эксперт, уточнив, что дипломатические переговоры или остановка боевых действий не интересуют Вашингтон.
Напомним, 25 апреля в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело не менее трёх взрывов. По данным МВД республики, напавшие стреляли из ручного противотанкового гранатомёта. Утром 26 апреля два взрыва прогремели в посёлке Маяк у радиотелецентра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ. Политолог Владимир Брутер считает, что к инцидентам причастна СБУ, а провокация может быть связана с приездом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.
LIFE