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Опубликовано 26 апреля 2022, 17:27

Генсек ООН заявил, что организация поддерживает диалог России и Украины

Антониу Гутерриш отметил, что организация не является частью переговоров, её главная задача состоит в том, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Незалежной.

Организация Объединённых Наций поддерживает диалог России и Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы не являемся частью переговоров, но мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, — это разрешить, улучшить её", — сказал он.

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Гутерриш также подчеркнул, что ООН глубоко озабочена происходящим. Однако он отметил, что прибыл в Москву с прагматичным подходом.

Ранее Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине. Российский лидер подчеркнул, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.

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ТАСС / RIA Novosti / POOL / Владимир Астапкович

Варвара Романова
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