Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг "Азовстали"

Он также объяснил турецкому коллеге, что ВС РФ гарантируют военнопленным жизнь, медпомощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг блокированного комбината "Азовсталь". Глава российского государства также рассказал турецкому коллеге, что Мариуполь освобождён и боевые действия там не ведутся.

"Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", — говорится в сообщении Кремля по итогу беседы президентов.