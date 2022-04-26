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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 12:28
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг "Азовстали"

Он также объяснил турецкому коллеге, что ВС РФ гарантируют военнопленным жизнь, медпомощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг блокированного комбината "Азовсталь". Глава российского государства также рассказал турецкому коллеге, что Мариуполь освобождён и боевые действия там не ведутся.

"Что касается заблокированных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие", — говорится в сообщении Кремля по итогу беседы президентов.

Путин также объяснил Эрдогану, что ВС РФ гарантируют пленным, вышедшим с "Азовстали", жизнь, медпомощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

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Напомним, 21 апреля Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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