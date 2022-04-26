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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 12:28
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Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного под Харьковом

Кроме того, бойцы обнаружили шалаш с мёртвыми солдатами ВСУ, вход в который был тоже заминирован. Удалось захватить много брошенного при отступлении оружия.

Спецназовцы Росгвардии обнаружили заминированное тело украинского военного в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован", — говорится в сообщении.

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Кроме того, росгвардейцы нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован. Также было обнаружено много брошенного при отступлении оружия, добавили в ведомстве.

А ранее Росгвардия сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ под Харьковом. Украинские военные предприняли попытку прорыва в одном из населённых пунктов. В результате их атаку удалось отбить ответным огнём.

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Наталья Исакова
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