Спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного под Харьковом

Кроме того, бойцы обнаружили шалаш с мёртвыми солдатами ВСУ, вход в который был тоже заминирован. Удалось захватить много брошенного при отступлении оружия.

Спецназовцы Росгвардии обнаружили заминированное тело украинского военного в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназовцы нашли тело погибшего военнослужащего ВСУ. Во время досмотра сапёры группы разминирования определили, что труп заминирован", — говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы нашли шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован. Также было обнаружено много брошенного при отступлении оружия, добавили в ведомстве.