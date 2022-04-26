Сбежавший из ВСУ украинец рассказал, как его угрозами принудили к службе

За дезертирство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, но он уже находится в Белгородской области, а после следственной проверки хочет остаться в России.

Сбежавший из рядов ВСУ украинец Владимир Гусейнов признался, что ему пришлось удариться в бега из-за нечеловеческого отношения. Мужчина был задержан ВС РФ на блокпосту в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По словам Гусейнова, его заставили вступить в ряды украинской армии, когда он пытался вывезти семью в Румынию. В начале марта его мобилизовали, угрожая тюрьмой, вынудили принять присягу, а после отправили на передовую.

"Как с собаками обращались. Особенно с такими, как я, — русскоговорящими", — рассказал мужчина.

Гусейнов добавил, что выполнять приказы приходилось под дулом автомата, а окопы рыли в основном для бойцов "Правого сектора"*. Те в свою очередь "заранее предупреждали, что если кто-то будет недоволен, то будет убит на месте".

По словам украинца, бойцы говорили, что сначала хотят уничтожить россиян, а потом на Украине уничтожить таких, как он, то есть русскоговорящих. За дезертирство мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, но он уже находится в Белгородской области, а после следственной проверки хочет остаться в России.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский неонацист Борислав Берёза испугался, когда ему попытались вручить повестку о призыве в родную армию, хотя до этого он призывал убивать жителей Донбасса и русских.