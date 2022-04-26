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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 14:07

Россия высылает трёх шведских дипломатов

Об этом МИД РФ сообщил послу Швеции в Москве Малене Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями Стокгольма.

Министерство иностранных дел РФ приняло решение выслать трёх сотрудников Посольства Швеции в России в связи с безосновательным выдворением из Стокгольма трёх российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте министерства.

Российский МИД вызвал посла Швеции в России Малену Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении "безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников Посольства России в Стокгольме".

Также, по данным министерства, Швеция оказывала военную поддержку киевскому режиму и покрывала преступления украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

"Мард была уведомлена о том, что в ответ на это российской стороной принято решение об объявлении persona nоn grata трёх дипломатов Посольства Швеции в России", — сообщили в МИД РФ.

Страны Запада выслали около 400 российских дипломатов с начала "Операции Z"
Страны Запада выслали около 400 российских дипломатов с начала "Операции Z"

Ранее Лайф рассказал, что Россия высылает 40 немецких дипломатов. В Москве также назвали неприемлемыми обвинения сотрудников российских дипмиссий со стороны главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

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ТАСС / Андрей Любимов

Григорий Воронцов
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