Россия высылает трёх шведских дипломатов
Об этом МИД РФ сообщил послу Швеции в Москве Малене Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями Стокгольма.
Министерство иностранных дел РФ приняло решение выслать трёх сотрудников Посольства Швеции в России в связи с безосновательным выдворением из Стокгольма трёх российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Российский МИД вызвал посла Швеции в России Малену Мард, которой был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении "безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников Посольства России в Стокгольме".
Также, по данным министерства, Швеция оказывала военную поддержку киевскому режиму и покрывала преступления украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.
"Мард была уведомлена о том, что в ответ на это российской стороной принято решение об объявлении persona nоn grata трёх дипломатов Посольства Швеции в России", — сообщили в МИД РФ.
Ранее Лайф рассказал, что Россия высылает 40 немецких дипломатов. В Москве также назвали неприемлемыми обвинения сотрудников российских дипмиссий со стороны главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
ТАСС / Андрей Любимов